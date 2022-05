Właśnie ruszyła pszczela telewizja w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Przez specjalne kamery można zajrzeć do wnętrza ula i na żywo podglądać pszczelą rodzinę.

Widok z kamer, obserwujących pszczoły na dachu EC1 / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Jesienią 2021 roku EC1 zaprosiło bzyczących gości na dach centrum. Wtedy właśnie w dawnej elektrociepłowni we współpracy ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej posadowiono pięć uli. Wiosną 2022 r. pojawiło się natomiast kolejnych pięć domów dla pszczelich rodzin.

Takie działania przyczyniają się do zwiększenia populacji pszczół w mieście oraz dają możliwość skorzystania z szerszej, nowej oferty warsztatowej dla odwiedzających Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Jeśli chcecie dowiedzieć się kim jest pszczelarz? Czym jest ul? Co to pszczela rodzina? Jakie znaczenie mają pszczoły dla otaczającego nas świata? To warsztaty w CNiT są właśnie dla Was.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pszczelarze. Uczestniczki i uczestnicy mogą zobaczyć prawdziwy sprzęt pszczelarski, własnoręcznie zbudować dom dla owadów lub wykonać świeczkę z prawdziwego wosku pszczelego. Wiosenna aura sprzyja wizytom pasiece i podglądaniu z bliska życia tych fascynujących owadów.

Miejska pasieka umieszczona na dachu EC1 / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Okazuje się jednak, że można dostrzec jeszcze więcej. Ulokowane na dachu Centrum Nauki i Techniki EC1 nowe ule dają także możliwość obserwowania życia pszczelej rodziny bez opuszczania stałej wystawy CNiT EC1.

Monitoring w swoim zamyśle jest bardzo prosty. Składają się na niego trzy minikamery. Jedna obserwująca wylotek, a druga pszczoły zbliżające się do ula, natomiast trzecia, umieszczona wewnątrz ula, na jego dennicy. Wnętrze ula oświetlone jest czerwonym światłem niewidocznym dla pszczół.

Dodatkowo w najbliższym czasie w ulu zostanie umieszczona ramka z kilkudziesięcioma czujnikami temperatury. Dzięki niej będzie można obserwować rozkład temperatury w ulu. Szczególnie ciekawy będzie zimą, gdy pszczoły zawiążą kłąb zimowy, w którego środku będą utrzymywały stałą temperaturę. I to nawet w czasie dużych mrozów.

Jak to się dzieje i jak im się to w ogóle udaje? Odpowiedzi na warsztatach pszczelarskich w CNiT EC1 Łódź.