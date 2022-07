Zadrzewiony plac Dąbrowskiego z eleganckimi pawilonami dla kwiaciarek - taki jest nowy pomysł architektów na plac przed Teatrem Wielkim w Łodzi. W niebyt odejdzie toporna i znienawidzona przez łodzian fontanna. Ma zostać przebudowana lub zamieniona w sadzawkę.

Wizualizacja placu Dąbrowskiego w Łodzi według pomysłów pracowni architektonicznych mamArchitekci i A2P2 / mamArchitekci i A2P2 / Materiały prasowe

Łódź wybrała właśnie pracownie architektoniczne, które przygotują projekt przebudowy placu przed Teatrem Wielkim. Koncepcja ma powstać we współpracy z mieszkańcami. Prace budowlane wystartują w 2023 roku.

Przebudowa pl. Dąbrowskiego, przeprowadzona w 2009 r., to jedna z najbardziej nietrafionych inwestycji w Łodzi. Sprzed Teatru Wielkiego usunięto drzewa i zbudowano toporną fontannę - znacząco odbiegającą od projektu na papierze.

W drodze konkursu wyłowiono pracownie architektoniczne, które zaproponują nowe rozwiązania. Najlepszą koncepcję przygotowało konsorcjum firm mamArchitekci i A2P2 - mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ. To dobrze przemyślana propozycja obejmująca każdy aspekt użytkowania placu.

Architekci zaproponowali wprowadzenie na plac dużej ilości zieleni. Ma się pojawić kilka rzędów drzew. Chcą także zmienić kształt fontanny - częściowo przebudować istniejącą albo zmienić ją tak, aby stała się sadzawką.

W ich koncepcji kioski kwiaciarek zostałyby przeniesione do nowych pawilonów, które powstaną na samej płycie. Z kolei przejście dla pieszych ma bezpośrednio łączyć centralną część placu Dąbrowskiego z ul. Knychalskiego.

Wokół placu przed Teatrem Wielkim znajdą się też miejsca parkingowe, ale parkowanie zostanie uporządkowane, a ruch uspokojony. Na środku placu wciąż pozostanie przestrzeń dla rolkarzy i deskorolkowców, którzy dziś aktywnie korzystają z tego miejsca.

Nasza propozycja to szkic, pokazujący kierunek, którym chcemy podążać - zaznacza Łukasz Pancewicz z A2P2. Ta koncepcja to zaproszenie do dyskusji i wstęp do rozmów. Nie przesądzamy tutaj jakichkolwiek rozwiązań. To będzie projekt społeczny, który powstanie we współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i fachowcami z branży.

Ostateczny głos będzie należał do łodzian. Przed nami 20 tygodni pracy nad projektem - mówi Ewa Potapow z mamArchitekci. Chcemy wykorzystać maksymalnie te dobre elementy, które już wcześniej tu powstały. Ostateczny kształt projektu będzie zależał od wyników spotkań, rozmów i dyskusji z mieszkańcami.

Pomysł na zaangażowanie łodzian w przygotowanie projektu był jednym z kryteriów ocenianych przy wyborze zwycięskiej oferty w konkursie. Na spotkania planujemy zaprosić mieszkańców już po wakacjach - zapowiada dyrektor Riemer. Do końca roku będziemy mieć projekt przebudowy placu, a w przyszłym roku zabierzemy się za samą inwestycję. Prace budowlane potrwają kilkanaście miesięcy.

Pracownie mamArchitekci i A2P2, które wygrały konkurs na projekt pl. Dąbrowskiego, mają już doświadczenie w zielonych inwestycjach w Łodzi. MamArchitekci w ramach programu rewitalizacji byli odpowiedzialni za przygotowanie projektu przebudowy pl. Wolności z dużym udziałem zieleni w jego południowej części.

Natomiast A2P2, wspólnie ze Społecznie Zaangażowanymi, przygotowali dla Starego Polesia modelowe rozwiązania do projektowania zielonych ulic. Razem z mieszkańcami wypracowali koncepcje przebudowy odcinków ul. Próchnika i ul. Lipowej oraz ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich.