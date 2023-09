W niedzielę (3 września) zamknięte zostanie skrzyżowanie Alei Kościuszki z ulicą Zieloną w Łodzi. Spowoduje to duże utrudnienia dla kierowców. Bez zmian jednak podróżować będą pasażerowie tramwajów. Przyczyną jest budowa podziemnej stacji przy kolejowym tunelu średnicowym.

Jedna z zawrotek na Al. Kościuszki w Łodzi, która pozwoli omijać zamknięty odcinek ulicy / lodz.pl / Materiały prasowe

Od niedzieli (3 września) zamknięte zostanie skrzyżowanie Alei Kościuszki z Zieloną w Łodzi. To najbardziej uprzykrzy życie kierowcom.

Jak objechać zamknięte skrzyżowanie?

Objazd poprowdzony zostanie ulicą Wólczańską. W kierunku centrum będzie można pojechać ulicami: Zachodnią, Więckowskiego i Wólczańską.

Natomiast na Bałuty - z Alei Kościuszki trzeba będzie skręcić w ul. Struga albo już od Al. Mickiewicza kierować się do ul. Gdańskiej lub Żeromskiego. Tam należy dojechać do ul. Próchnika, za pośrednictwem której można będzie wrócić na Zachodnią.

Z kolei dojazd do placu Barlickiego, to ul. 6 Sierpnia. Będzie można w nią wjechać z Al. Kościuszki za pomocą specjalnej zawrotki, czyli przejazdu przez tory tramwajowe, który powstał przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną.

Wykonano również zawrotkę z drugiej strony skrzyżowania - dla jadących od Więckowskiego. To rozwiązanie umożliwi wjazdy docelowe mieszkańcom.

Inaczej pojadą autobusy i tramwaje MPK

Inaczej, bo przez ul. 6 sierpnia, kursować będą też autobusy nocne, których strefa przystankowa nadal pozostanie na Al. Kościuszki. Jednak zostanie ona przesunięta na odcinek od ul. Struga do 6 sierpnia.

Zmiany w najmniejszym stopniu dotkną tramwaje. Zamiast przystanków przy ul. Zielonej, funkcjonować będzie para przystanków przy ul. 6 Sierpnia.

To jedyne zmiany dla tramwajów, ponieważ będą one normalnie kursować po Alei Kościuszki i ul. Zachodniej, pomimo zamknięcia skrzyżowania z Zieloną. Umożliwi to specjalny odcinek torów objazdowych, który powstanie po zamknięciu skrzyżowania dla ruchu.

Dla pieszych utworzone zostanie przejście po zachodniej stronie skrzyżowania Al. Kościuszki i ul. Zielonej. Natomiast po wschodniej stronie, zapewnione będzie dojście do posesji przy Zachodniej i połączenie Kościuszki z Zieloną w kierunku Piotrkowskiej.

Dla rowerzystów zalecany jest objazd ulicą Piotrkowską.

Zmiany linii nocnych, które wprowadzone zostaną w nocy z 2 na 3 września

Linie N1A i N1B z Aleksandrowa i Teofilowa do skrzyżowania Zachodnia /Więckowskiego dojadą bez zmian, a następnie Więckowskiego, Wólczańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z pętli Janów do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika, Zachodnią i dalej obecnymi trasami.

Linia N2 z pętli Radogoszcz Wschód do skrzyżowania Zachodnia / Więckowskiego dojedzie bez zmian, a następnie Więckowskiego, Wólczańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z pętli Retkinia do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika, Zachodnią i dalej obecną trasą.

Linie N3A i N3B z Teofilowa do skrzyżowania Próchnika / Gdańska dojadą bez zmian, a następnie Gdańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z pętli Instytut CZMP do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Więckowskiego i dalej obecnymi trasami.

Linie N4A i N4B z pętli Telefoniczna Zajezdnia do skrzyżowania Więckowskiego / Zachodnia dojadą bez zmian, a następnie Więckowskiego, Wólczańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z pętli Dw. PKP (Pabianice) oraz Chocianowice IKEA do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika i dalej obecnymi trasami.

Linie N5A i N5B z Radogoszcza do skrzyżowania Zachodnia / Więckowskiego dojadą bez zmian, a następnie Więckowskiego, Wólczańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z Andrespola i Janowa do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika, Zachodnią i dalej obecnymi trasami.

Linia N6 z pętli Rondo Powstańców 1863 r. do skrzyżowania Więckowskiego / Zachodnia dojedzie bez zmian, a następnie Więckowskiego, Wólczańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z pętli Dw. Łódź Dąbrowa do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika, Zachodnią i dalej obecną trasą.

Linie N7A i N7B z Nowosolnej i Stoków dojadą do skrzyżowania Więckowskiego / Zachodnia bez zmian, a następnie Więckowskiego, Wólczańską, 6 Sierpnia, Kościuszki do strefy przystanków autobusów nocnych i dalej po swojej trasie.

Z pętli Retkinia do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie, a następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika i dalej obecnymi trasami.

Linia N8 z Dąbrowy do strefy przystanków autobusów nocnych na Kościuszki dojedzie po swojej trasie bez zmian. Następnie zawróci przed skrzyżowaniem z Zieloną i pojedzie przez Kościuszki, 6 Sierpnia, Gdańską, Próchnika i dalej obecną trasą. Zmianie ulegnie nazwa krańcówki na Kościuszki / 6 sierpnia.