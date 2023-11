Urząd Miasta Łodzi uruchomił Portal Wsparcia Społecznego. Dzięki niemu mieszkańcy w jednym miejscu mogą załatwić online wiele spraw i mieć dostęp do informacji na temat przyznanych świadczeń socjalnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów, usług i statusu złożonych wniosków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Portal działa pod adresem: wsparcie.uml.lodz.pl .

Jak poinformował łódzki magistrat, nowa strona www skierowana jest do dwóch grup mieszkańców Łodzi. Pierwszą są osoby, których sytuacja zaczęła się pogarszać np. z powodu utraty pracy czy ciężkiej choroby - za jego pomocą można zwrócić się o różnego rodzaju pomoc. Drugą grupą odbiorców są klienci i podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Świadczeń Socjalnych, w tym korzystający ze świadczenia 500+, a także osoby korzystające z pomocy materialnej dla uczniów i Łódzkiej Karty Dużej Rodziny świadczonych przez UMŁ.



Z portalu mogą korzystać zarówno osoby anonimowe, jak i takie, które założą konto i podczas tej czynności potwierdzą swoją tożsamość przy pomocy profilu zaufanego. Bez zakładania konta, w jednym miejscu, można dowiedzieć się o usługach świadczonych przez łódzkie instytucje zajmujące się pomocą społeczną. Natomiast osoby posiadające konto zyskują dostęp do większej puli usług i spersonalizowanych danych - wyjaśniła Martyna Skalska z UMŁ.



Dodała, że po założeniu Konta Mieszkańca użytkownik może składać elektroniczne wnioski oraz śledzić ich realizację (także papierowych), zyska dostęp do informacji o przyznanych świadczeniach oraz może sprawdzić historię wypłat.



Usługa składania elektronicznych wniosków obejmuje: wnioski o dodatki mieszkaniowe i energetyczne, wnioski o potwierdzenie danych do lokalu, wnioski o stypendia i zasiłki szkolne, wnioski o Łódzką Kartę Dużej Rodziny, wnioski o wydanie zaświadczenia oraz wnioski RODO.



Na Koncie Mieszkańca dostępne są dane na temat świadczeń i usług realizowanych przez: Centrum Świadczeń Socjalnych, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz pomocy materialnej dla uczniów i Łódzkiej Karty Dużej Rodziny świadczonych przez UMŁ.



Bez zakładania konta łodzianie, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej skorzystania z pomocy społecznej, po wypełnieniu podstawowych danych uzyskają podpowiedź, o jakie świadczenia i usługi mogą się starać.

Dostępna jest też "Baza Wiedzy" zawierająca podpowiedzi i sugestie dotyczące listy oraz opis świadczeń i usług, informacji jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać wsparcie, na czym polega dana forma pomocy i kto może ją otrzymać wraz z informacją o dokumentach wymaganych do poprawnego i skutecznego złożenia wniosków.