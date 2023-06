W łódzkich przedszkolach zostały 763 wolne miejsca, które zostaną rozdysponowane w rekrutacji uzupełniającej - poinformował we wtorek Urząd Miasta Łodzi. Drugi nabór rozpocznie się 31 lipca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W pierwszym etapie rekrutacji w placówkach samorządowych przygotowano 17 tys. 885 miejsc. Rodzice ponad 13 tys. maluchów zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. To oznacza, że miejskie przedszkola mogły w tym roku przyjąć 4 tys. 799 nowych dzieci. W pierwszym naborze zakwalifikowano nieco ponad 4 tysiące.

Cieszy nas to, że tak wielu rodziców zdecydowało się powierzyć miejskim placówkom opiekę nad swoim dzieckiem w nadchodzącym roku szkolnym. Mamy jeszcze wolne miejsca. Bardzo ważne jest to, żeby podczas rejestracji dokonać wszystkich niezbędnych formalności. Zachęcamy rodziców, których dziecko nie dostało się do przedszkola ze względu na błędy proceduralne do tego, żeby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej - powiedziała na konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Przedszkola dysponują jeszcze 763 wolnymi miejscami zarówno dla osób niezakwalifikowanych, jak i dla tych, które jeszcze nie brały udziału w rekrutacji. Nabór uzupełniający rozpocznie się 31 lipca.

Jako samorząd jesteśmy zobligowani do tego, żeby zapewnić miejsca w przedszkolach dla wszystkich chętnych dzieci i wywiązaliśmy się z tego obowiązku. Rodzice mogą być pewni, że ich pociecha będzie miała zapewnioną opiekę w nadchodzącym roku szkolnym. Mamy miejsca dla wszystkich kandydatów - zapewnił dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ Piotr Bors.

Miasto Łódź prowadzi obecnie 147 przedszkoli. Od nowego roku szkolnego będzie w nich funkcjonować 738 oddziałów.

Dzieci z Łodzi będą mogły chodzić do przedszkoli miejskich również w wakacje. W tym roku na prośbę rodziców, zapisy prowadzone były elektronicznie. We wniosku opiekunowie mogli wskazać trzy wybrane przedszkola. Podczas naboru pierwszeństwo miały te dzieci, które na co dzień uczęszczają do danej placówki.

Przygotowaliśmy dużo miejsc. W wielu miejskich przedszkolach trwają wakacyjne remonty i modernizacje, a część sal może być wyłączona z użytku. Mimo tych niedogodności i ogromnego zainteresowania ze strony rodziców, placówki we wszystkich dzielnicach Łodzi mają jeszcze wolne miejsca, więc można jeszcze się zgłaszać - dodała Moskwa-Wodnicka.