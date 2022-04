Krajowa Administracja Skarbowa zabezpieczyła niemal 4,3 tys. sztuk pilotów i kluczyków samochodowych z podrobionymi znakami towarowymi. Skonfiskowano je na targach producentów mechanicznego i elektronicznego zabezpieczenia mienia - podała KAS w Łodzi.

KAS zatrzymała ponad 4,2 tys. podrobionych pilotów i kluczyków do aut / Krajowa Administracja Skarbowa / Internet

Tzw. podróbki pilotów i kluczyków samochodowych oferowano do sprzedaży na imprezie skupiającej największych producentów mechanicznego i elektronicznego zabezpieczenia mienia - marcowych targach Nowa Sigma 2022 - poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi st. asp. Beata Bińczyk.



Podczas kontroli, funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) towarzyszyli: przedstawiciel jednego z koncernów motoryzacyjnych i przedstawiciel kancelarii prawnej, reprezentującej właścicieli praw do znaków towarowych. Skonfiskowano w sumie 4282 sztuki pilotów i kluczyków samochodowych z podrobionymi znakami towarowymi - podkreśliła.



Eksperci - jak podała KAS w Łodzi - weryfikowali, czy wyroby oferowane na targach są prawidłowo oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi, należącymi do koncernów, które reprezentowali.



Na stoisku prowadzonym przez obywatela Bułgarii funkcjonariusze celno-skarbowi zarekwirowali 2452 sztuki podrobionych pilotów i kluczyków samochodowych wartych ponad 122 tys. zł - przekazała Bińczyk. Na stoisku polskiej firmy zabezpieczono 1830 sztuk kluczyków i pilotów z podrobionym logo producentów aut. Rynkowa wartość tej partii kluczyków i pilotów to 183 tys. zł - dodała.



Po otrzymaniu formalnych wniosków o ściganie sprawców przestępstw - jak przypomina KAS - zostaną wszczęte postępowania w sprawie naruszenia praw własności przemysłowej. Oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi i obrót takimi towarami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze więzienia do lat 2.