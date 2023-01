Trening wytrzymałościowy i oporowy, wsparcie psychologiczne oraz indywidualna dieta - to nie cykl szkolenia sportowego, ale opis możliwości, jakie daje nowy oddział pocovidowej rehabilitacji kardiologicznej. Remont i wyposażenie pawilonu w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi - to koszt około 6 i pół mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Jedna z sal treningowych dla pacjentów po COVID-19 z komplikacjami kardiologicznymi w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

To będzie jedyny tak specjalistyczny ośrodek rehabilitacji chorych po Covid-19 w Łódzkiem. W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi właśnie oddawany jest do dyspozycji pacjentów oddział rehabilitacji kardiologicznej.

Teraz będziemy mogli rehabilitować pacjentów z komplikacjami po przejściu Covid-19 stacjonarnie i dziennie - zauważa dyrektor placówki - Krzysztof Zarychta. Dysponujemy siedmioma salami z 20 łóżkami. Działa także ośrodek dzienny bez konieczności stałego pobytu pacjentów.

Pod okiem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, dietetyka, psychologa pacjenci będą tak kierowani, aby jak najszybciej odzyskali sprawność. Mamy możliwość prowadzenia treningów wytrzymałościowych, oporowych - mówi kierownik oddziału - prof. Małgorzata Kurpesa. Również zajmujemy się optymalizacją farmakoterapii.

Chodzi o dopasowanie leków dla pacjenta, który wrócił do normlanego życia, a już nie leży na szpitalnym łóżku.

Sala, w której pacjent będzie przechodził badania w czasie wysiłku / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej po Covid-19 liczy 20 łóżek. Sale pacjentów wyposażone są w umywalki lub oddzielne węzły sanitarne.

W oddziale znajdują się sale treningowe, sala do prób wysiłkowych, gabinety i pokoje badań. Na sali wykładowej będą prowadzone zajęcia edukacyjne w zakresie zachowań prozdrowotnych, psychoedukacji i zdrowego odżywiania. To ma pomóc chorym, aby nie wrócili do szpitala ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Pierwsi pacjenci mogą pojawić się na oddziale już w poniedziałek.