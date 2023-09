Sprinterem z Łodzi do Warszawy - w 66 minut. Takich pociągów będzie 9 par. Niestety wrześniowa zmiana rozkładu jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przyniosła też dodatkowe przesiadki np. w Zgierzu czy Koluszkach. Trwa wielka przebudowa dworca Łódź Kaliska, co też nie ułatwia życia pasażerom kolei.

Od wczoraj (3 września) w relacji Łódź - Warszawa - Łódź będzie kursowało 9 par pociągów Sprinter, ze średnim czasem przejazdu wynoszącym ok. 66 minut. Połączenia do Warszawy realizowane przez ŁKA będą najszybsze na tej trasie, w porównaniu do czasów przejazdów innych przewoźników.

Utrudnienia trwające przez cały cykl:

modernizacja peronu Zaosie - ruch jednotorowy na odcinku Mikołajów - Skrzynki,

modernizacja peronów na przystanku Żakowice Południowe - ruch jednotorowy na odcinku Gałkówek - Żakowice Południowe,

budowa tunelu w Łodzi - ruch jednotorowy na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec,

przebudowa dworca Łódź Kaliska - dworzec tymczasowy, utrudnione przejścia pomiędzy peronami.

Najważniejsze zmiany na liniach obsługiwanych przez ŁKA:

Linia obwodowa Zgierz - Łódź Kaliska - Łódź Widzew

Ze względu na budowę tuneli pomiędzy stacjami Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec zostanie wprowadzony ruch jednotorowy na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec.

W związku z ograniczeniem przepustowości, dwa popołudniowe połączenia - po jednym do Głowna i Ozorkowa - będą realizowane z przesiadką na stacji Zgierz.

Na odcinku Łódź Widzew - Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec - Zgierz pasażerowie ŁKA mogą skorzystać z przejazdów pociągami spółki PKP Intercity.

Zaplanowano również rozpoczęcie modernizacji hali dworca Łódź Kaliska i przeniesienie obsługi podróżnych do dworca tymczasowego. W związku z tym zmienią się drogi przejścia pomiędzy peronami i w miarę możliwości czas poszczególnych skomunikowań zostanie wydłużony.

Linia Poznań - Sieradz - Łódź Widzew/ Łódź Fabryczna

Kursowanie porannej pary pociągów do i z Pabianic zostanie wydłużone do/ze Zduńskiej Woli, zapewniając tym dogodne połączenia na godzinę 9:00 i 10:00.

Pociągi do i z Poznania Głównego pojadą również 1 listopada br.

Linia Łódź Fabryczna - Opoczno - Skarżysko Kamienna

Czas przejazdu pociągu z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska- Kamiennej zostanie skrócony o kilka do kilkunastu minut. Na stacji Skarżysko - Kamienna zaplanowano dogodne skomunikowania do Kielc.

Ze względu przebudowę przystanku osobowego Zaosie oraz ruch jednotorowy na odcinku Mikołajów - Skrzynki zmienią się godziny kursowania niektórych pociągów. Wybrane połączenia zostaną podzielone na relacje do i z Koluszek, z przesiadką w/z kierunku Łodzi.

Linia Skierniewice - Łowicz - Kutno

Za wybrane pociągi w tej relacji pojadą autobusy. Zostaną uruchomione cztery pary pociągów pomiędzy stacjami Łowicz Główny - Skierniewice - Kutno. Nadal trwać będzie przebudowa stacji Bełchów.

Linia Łódź - Kutno/Toruń

Kontynuowana będzie przebudowa stacji Kutno. Na odcinku Łódź Widzew - Łódź Kaliska - Zgierz - Ozorków podróżni będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami spółki PKP Intercity.

Nadal będą kursować dwie pary pociągów pomiędzy Łodzią a Toruniem Głównym lub Wschodnim. Pasażerowie będą mogli skorzystać z możliwości przesiadek w Kutnie pomiędzy pociągami ŁKA/POLREGIO/PKP INTERCITY w/z kierunku Włocławka i Torunia.

Linia Łódź - Koluszki - Skierniewice - Warszawa

Ponownie uruchomionych zostanie 9 par połączeń. Wszystkie pociągi ŁKA SPRINTER będą kursowały w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Główna przez Warszawę Zachodnią.

Wybrane SPRINTERY pokonają dystans pomiędzy Łodzią Widzewem a Warszawą Zachodnią zaledwie w godzinę i będą to najszybsze połączenia na tej trasie.

Na odcinku Łódź - Koluszki cały czas będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów pomiędzy ŁKA i PKP Intercity.

Na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub Warszawę Śródmieście pasażerowie podróżujący SPRINTERAMI będą mogli skorzystać z przejazdów pociągami spółki PKP Intercity lub Koleje Mazowieckie - KM.

Rozkłady jazdy pociągów ŁKA: https://lka.lodzkie.pl/Rozklady-jazdy/

Wrześniowa korekta rozkładu jazdy pociągów ŁKA obowiązuje od 3 września do 11 listopada 2023 roku.