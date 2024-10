Dobra wiadomość dla mieszkańców Łodzi. Pięć lat po zawieszeniu linii tramwajowych na ul. Cmentarną w Łodzi wróci tramwaj. Linią numer 7 będzie można pojechać 1 listopada.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Tramwaje wrócą na tory i pojadą po ul. Cmentarnej już 1 listopada. Po pięcioletniej przerwie mieszkańcy Łodzi znów dotrą na Stary Cmentarz tramwajem.



Na Koziny tramwaje na razie nie dojadą. Musimy najpierw odbudować zniszczoną sieć trakcyjną i tory w ul. Srebrzyńskiej od Cmentarnej do Włókniarzy. To jest w planie na najbliższe lata, podobnie jak wymiana torów na ul. Zielonej i na Legionów od Żeligowskiego do Włókniarzy - powiedział Tomasz Andrzejewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Na trasie na Koziny po ul. Cmentarnej tramwaje kursowały nieprzerwanie do listopada 2019 r. Z powodu fatalnego stanu technicznego torów, 4 listopada 2019 r. ze względów bezpieczeństwa komunikację wstrzymano.



Jak dodał rzecznik Zarządu Dróg i Transportu, według harmonogramu tramwaj numer 7 pojedzie po Cmentarnej 1 listopada, ale jeśli krańcówka będzie gotowa wcześniej, być może już w ostatnich dniach października łodzianie dotrą na Stary Cmentarz tramwajem.



Linia 7 pojedzie trasą z Widzewa (Augustów) przez ul. Puszkina, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza i Piłsudskiego do Kościuszki, a następnie przez Zachodnią, Legionów i Cmentarną do Ogrodowej. Po zakończeniu remontu ul. Przybyszewskiego tramwaj wróci na trasę przez pl. Reymonta i Piotrkowską.



Tramwaje nie wrócą na razie na odcinek Legionów od Cmentarnej do Włókniarzy, komunikację w tym rejonie zapewni autobus 73. Z Radogoszcza dojedzie do centrum Łodzi ul. Zachodnią, a następnie skręci w ul. Legionów do Włókniarzy i wróci przez Srebrzyńską, Ogrodową i Cmentarną, by ul. Legionów skierować się na trasę powrotną na Radogoszcz.



Tomasz Andrzejewski poinformował, że układ transportowy w tej części Łodzi jest tymczasowy. Magistrat chce ubiegać się o dofinansowanie do remontów infrastruktury torowej w rejonie Starego Polesia i Kozin tak, żeby zmodernizować trzy trasy tramwajowe po ul. Zielonej, Legionów i Srebrzyńskiej i utworzyć nową krańcówkę tramwajową przy budowanej podziemnej stacji Koziny.