Co najmniej 4,3 tys. zł brutto miesięcznie mogą zarobić żacy na płatnych stażach pracy w łódzkich firmach. W tym roku pracodawcy przygotowali 350 stanowisk. Do tej pory blisko 2,5 tys. studentów po takich stażach znalazło pracę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

350 płatnych staży wakacyjnych u najlepszych pracodawców dla łódzkich studentów. Program stażowy odpowiada na potrzeby biznesu w poszukiwaniu zdolnych i zaangażowanych młodych osób, jak i samych młodych, chętnych do zdobycia doświadczenia zawodowego już na studiach i stawiających pierwsze kroki na łódzkim rynku pracy.

Właśnie trwa rekrutacja do największego w Łodzi programu: "Staże nie z tej ziemi" - przypomina wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Jest spore zainteresowanie ze strony biznesu i bogata oferta dobrze płatnych staży w 60 najlepszych łódzkich firmach, oferujących przyjęcie 350 stażystów - dodaje.

Profil branżowy firm oraz działów, do których mogą zaaplikować studenci, jest bardzo zróżnicowany - są to branże: IT, R&D, BPO/SSC, doradcza, medyczna, farmaceutyczna, drogeryjna, produkcyjna, automotive, logistyczna, budowlana, bankowa, finansowa, księgowa, administracyjna, edukacyjna czy marketingowa. Rekrutacja skierowana jest do studentów i absolwentów ze wszystkich łódzkich uczelni.

Staże stanowią dla młodych ludzi realne wyzwania, jakie stawia przed nimi biznes i rynek pracy. Umożliwiają w perspektywie zdobycie zatrudnienia na dłużej i rozwijać karierę w Łodzi.

Praktyka pokazuje, że większość firm uczestniczących w programie stażowym nawiązuje z wybranymi osobami dalszą współpracę po zakończonym stażu. Podczas 13 edycji projektu łódzcy pracodawcy zatrudnili ponad 2 400 łódzkich studentów i absolwentów.

Aplikacje można przesyłać do 26 kwietnia 2024 roku poprzez stronę www.praktyki.lodz.pl. Stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu, a staże potrwają od czerwca do września.

Szczegółowe informacje znajdują się również na Facebooku "Młodzi w Łodzi".