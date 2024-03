W tym roku w Collegium Humanum jest zapisanych na studia 25 tysięcy studentów przy 80 nauczycielach akademickich - tak o patologiach tej uczelni mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek. Jak poinformowaliśmy dzisiaj, dyplomy MBA menedżerów ochrony zdrowia bierze pod lupę prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie Collegium Humanum.

Dariusz Wieczorek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wieczorek o rekonstrukcji rządu: Tusk wie, co robi

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał swojego gościa o słowa Leszka Millera, który stwierdził, że Dariusz Wieczorek to jedyny minister szkolnictwa bez tytułu naukowego. Pan premier Miller, którego bardzo szanuję, powinien jednak ze sceny zejść niepokonany i zwrócić uwagę, że nie jestem pierwszym ministrem, który nie ma tytułu naukowego, jak pan premier mówi, bo pan minister Murdzek też był elektronikiem. Minister jest od zarządzania resortem i tutaj jest najważniejsza kompetencja - bronił się Wieczorek.

Minister był też pytany o możliwą rekonstrukcję rządu Donalda Tuska. Pan premier Tusk doskonale wie, co robi i jeżeli będzie chciał dokonać rekonstrukcji rządu, to dokona rekonstrukcji rządu. To jest tylko jego wyłączne prawo. Z tego co słyszę, nic tego nie zapowiada - mówił gość RMF FM.