W zajezdni MZK oraz na dwóch pętlach autobusowych w Piotrkowie Trybunalskim powstaje stacja ładowania autobusów elektrycznych. Jeszcze w tym roku na ulice miasta wyjadą pierwsze takie pojazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W lutym na piotrkowskie ulice wyjechało sześć nowoczesnych autobusów hybrydowych. Jeszcze w tym roku do Piotrkowa przyjadą pierwsze tego typu pojazdy elektryczne. Właśnie zaczęła się budowa ładowarek dla tych "emzetek" - podaje piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl.

Takie urządzenia staną na pętlach: przy ul. Dmowskiego (2 sztuki) oraz Słowackiego (1 sztuka).

Autobusy elektryczne zostaną dostarczone do naszego miasta w dwóch turach. Najpierw przyjedzie do nas siedem, a później pięć nowoczesnych "elektryków". Pierwsza seria na ulice Piotrkowa powinna wyjechać jeszcze w wakacje, a wybudowane ładowarki przystosowane będą wyłącznie do ładowania autobusów elektrycznych - przekazał prezydent Krzysztof Chojniak

Obecnie budowana jest linia zasilająca przyszłe ładowarki, a następnie ustawiany zostanie cały sprzęt do ładowania autobusów.

Inwestycja obejmuje również przebudowę pętli przy ul. Słowackiego i Dmowskiego oraz placu postojowego na terenie zajezdni MZK, oraz uruchomienie wykonanej infrastruktury ładowania i integrację dostarczonych ładowarek z systemem telemetrycznym oraz z autobusami, wykonywanie przeglądów technicznych, przeszkolenie teoretyczne i praktyczne z użytkowania ładowarek, zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - informują miejscy urzędnicy.