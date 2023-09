Dmuchańce, zawody sportowe i konkursy z nagrodami - to jesienna odsłona 600. urodzin Łodzi. Już w sobotę (16 września) pierwszy z cyklu pięciu rodzinnych pikników na terenie szkół podstawowych.

Mapka pikników rodzinnych w szkołach z okazji 600. urodzin Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Wielkie świętowanie 600. urodzin Łodzi trwa w najlepsze. Tym razem szkoły zapraszają na jubileuszowe jesienne pikniki.

Łodzianie już teraz mogą szykować się na pięć familijnych pikników z okazji 600. urodzin Łodzi. Pierwszy z nich zaplanowany jest w sobotę (16 września).

Na początek zapraszamy do podstawówki nr 170 przy ul. Miedzianej 1/3 - mówi Martyna Kowalczyk z biura prasowego łódzkiego magistratu. Od godz. 10 do 15 na dzieci będą czekały dmuchańce we wszystkich kolorach tęczy i animatorzy, którzy poprowadzą zabawy oraz konkursy- zachęca.

W programie znalazły się też występy muzyczne i malowanie buziek. W fotobudce będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na 600-lecie Łodzi.

Mistrzowskie pokazy judo i karate - na pewno ucieszą wszystkich miłośników sztuk walki. Ci, którzy poczują się na siłach, będą mogli powalczyć o miejsce na podium w turnieju tenisa stołowego lub wziąć udział w quizie wiedzy o historii miasta.

Najlepsi zostaną nagrodzeni gadżetami przygotowanymi specjalnie na 600. urodziny Łodzi. To mogą być na przykład jubileuszowe koszulki.

Nie zabraknie też czegoś dla koneserów regionalnej kuchni. Każdy będzie mógł spróbować łódzkiej zalewajki z pajdą chleba ze smalcem.

Następne imprezy zaplanowano na 23 i 30 września oraz 1 i 7 października.

Harmonogram pikników urodzinowych w szkołach:

16 września - Szkoła Podstawowa nr 170, ul. Miedziana 1/3

23 września - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wiosenna 1

30 września - Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Zakładowa 35

1 października - Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Szamotulska 1/7

7 października - Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22.