210 tys. zł czeka na organizacje pozarządowe, które chcą rozwijać turystkę w Łódzkiem. Pieniądze będzie można przeznaczyć na szkolenia, kursy, konferencje i inne przedsięwzięcia popularyzujące walory regionu.

Łódź / Shutterstock

Fundusze pochodzą od samorządu województwa. Do 2 marca potencjalni beneficjenci mają czas, by złożyć wnioski. Wsparcie finansowe można uzyskać na organizację: szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki i krajoznawstwa, ale też na tworzenie filmów promocyjnych, e-przewodników czy wirtualnych spacerów.

"Turystyka na Plus" to także pieniądze do promowania atrakcji turystycznych regionu łódzkiego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu; na opracowanie i publikację niekomercyjnych wydawnictw i materiałów takich, jak: przewodniki, informatory, periodyki, poradniki turystyczne, gry lub układanki.

Razem z mieszkańcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi chcemy rozwijać turystykę w Łódzkiem - mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Robimy to właśnie poprzez takie konkursy jak ten. Mamy środki, więc czekamy na Wasze pomysły i na Wasze oferty. Promocja naszego województwa poprzez turystykę to coś, w co warto inwestować - podkreśla.

Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę, korzystając z elektronicznego systemu witkac.pl. Maksymalna kwota dotacji na zadanie to 15 tys. zł (dofinansowanie stanowi 80 proc. całkowitej wartości zadania). Konkurs "Turystyka na Plus" jest przeznaczony przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Więcej informacji znajdziecie na stronie lodzkie.pl, w zakładce turystyka tu .