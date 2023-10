Niespełna połowa spośród 160 artystów z całego kraju przeszła do drugiego etapu przesłuchań do polskiego musicalu o Drakuli. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwa właśnie casting, który rozstrzygnie, kto będzie wampirem, kto ofiarą, a kto pogromcą.

To od tych ludzi zależy, kto zostanie wampirem, a kto ofiarą - jury castingu do musicalu "Drakula" w Teatrze Muzycznym w Łodzi / Teatr Muzyczny w Łodzi/Michał Matuszak / Materiały prasowe

To będzie wymagające wyzwanie aktorskie, wokalne i taneczne. Na najlepszych czeka miejsce w obsadzie autorskiego musicalu, jakiego w Polsce jeszcze nie było. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwa casting do "Drakuli" w reżyserii Jakuba Szydłowskiego.

"Najpopularniejszy wampir w popkulturze"

Kiedy młody prawnik, Jonathan Harker, przybywa do Transylwanii, by sfinalizować zakup domu w Londynie przez hrabiego Drakulę, dokonuje serii przerażających odkryć, co przypłaca ciężką chorobą. Wkrótce potem w Anglii dochodzi do dziwnych wydarzeń: bezzałogowy statek rozbija się u wybrzeży Whitby, młoda kobieta traci siły i wkrótce umiera, dzieci znikają na noc z domów, a odnalezione, mają na szyi ślady po dziwnych ukłuciach.

Oparta na słynnej powieści Brama Stokera opowieść o wampirze-arystokracie, za sprawą libretta Jakuba Szydłowskiego i muzyki Jakuba Lubowicza trafi na deski Teatru Muzycznego w Łodzi wiosną przyszłego roku. O tym, kogo zobaczymy w tym autorskim musicalu w rolach głównych i epizodycznych, zdecyduje trwający właśnie casting.

Chęć występu w przedstawieniu wyraziło 160 artystów z całego kraju. Teatr szuka m.in. wykonawców, którzy najlepiej sprawdzą się w rolach Hrabiego Drakuli, prawnika Jonathana Harkera, Miny Murray, profesora Abrahama van Helsinga czy Lucy Westenra.

Drakula to najpopularniejszy wampir w popkulturze, dlatego do tej roli oprócz umiejętności muzycznych i tanecznych, potrzebny będzie określony sceniczny temperament, który nada tej postaci nowego wymiaru - mówi dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi i reżyser spektaklu Jakub Szydłowski.

Poszukujemy aktorów z osobowością - zauważa kompozytor, kierownik muzyczny "Drakuli" Jakub Lubowicz. Mogą zdarzyć się osoby słabsze technicznie, ale gdy będą miały ten magnetyzm; coś, co sprawia, że widz za nimi pójdzie - spełnią nasze oczekiwania - dodaje.

Do przesłuchań w teatrze zakwalifikowanych zostało 70 artystów. Tego, kto ostatecznie znajdzie się w obsadzie musicalu, dowiemy się pod koniec października.

Premiera zaplanowana jest na 18 maja 2024 roku.