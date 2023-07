Najwięcej zjadają słonie, ale to wyderki orientalne są największymi żarłokami. Tego na przykład będzie można dowiedzieć się w czasie pokazowych karmień w łódzkim ZOO Orientarium. A każdego dnia 16 razy zwierzęta będą pałaszowały jedzenie na oczach odwiedzających ogród.

Kapibara, wyderki orientalne, pawilon nocny - w Orientarium ZOO Łódź można zobaczyć 16 karmień pokazowych. Dzięki temu można szczegółowo przyjrzeć się mieszkańcom ZOO.

Od początku lipca odwiedzający Orientarium ZOO Łódź mogą obserwować nie tylko karmienie orangutanów czy żyraf, ale także nowe: karmienia kapibary czy wyderek orientalnych.

Wchodząc na naszą stronę internetową warto zerknąć na cały wykaz karmień, aby dobrze zaplanować wycieczkę do ZOO - mówi prezes Orientarium ZOO Łódź Arkadiusz Jaksa. Można przyjechać do nas już od rana i obejrzeć karmienie papug, potem ulubiony element wizyty naszych gości, czyli karmienie słoni indyjskich połączone z widowiskową kąpielą. Można zostać u nas aż do wieczora i zobaczyć, jak wygląda takie karmienie w pawilonie nocny świat - gdzie zwierzęta mają odwróconą dobę - wyjaśnia.