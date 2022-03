We wtorek ruszą remonty drogowe w Łódzkiem. Robotnicy pojawią się na autostradzie A1, gdzie trzeba będzie usunąć uszkodzenia po wypadku ciężarówki oraz na drodze krajowej numer 74 w dwóch miejscach.

Zdjęcia ilustracyjne / Shutterstock

Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień na węźle autostrady A1 Piotrków Trybunalski Południe (A1/DK74j). Tam będą prowadzone prace, które usuną uszkodzenia infrastruktury drogowej po wypadku ciężarówki.

Roboty będą prowadzone po prawej stronie jezdni prowadzącej w kierunku Katowic tuż przed węzłem. W związku z tym konieczne będzie wyłączenie odcinka jezdni zbiorczo-rozprowadzającej i łącznicy w kierunku Łódź-Bełchatów. Przejazd na wprost - w stronę Katowic będzie odbywał się normalnie.

Na czas prac, jadący autostradą A1 od strony Łodzi w kierunku Bełchatowa, będą musieli (po zjechaniu z ciągu głównego przewiązką na łącznicę) kierować się na Piotrków Trybunalski, a następnie zawrócić po wschodniej stronie węzła i pojechać w kierunku zachodnim. Konieczne będzie pokonanie trzech czwartych węzła.

Roboty rozpoczną się około g. 4.00. Zamknięty zostanie pas wyłączenia oraz jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca po zachodniej stronie węzła. Należy liczyć się z chwilowym całkowitym wstrzymaniem ruchu w kierunku Katowic. Równolegle zostanie uruchomiony tymczasowy zjazd, który pozwoli w pełni korzystać z węzła.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez kilka dni, potrzebnych do przeprowadzenia pierwszego etapu prac. Później (na czas "dojrzewania" betonu, co powinno trwać ok. 7 dni) przywrócona zostanie stała organizacja ruchu. Na koniec, aby zakończyć całkowicie prace (montaż ekranów i barier), znów na kilka dni trzeba będzie wprowadzić opisaną wcześniej, tymczasową organizację ruchu.

Na skutek wypadku ciężarówki, zniszczone zostały bariery energochłonne i ekrany akustyczne. Naprawa wymaga rozbiórki uszkodzonego fundamentu słupa mocującego panele dźwiękochłonne, a następnie wykonanie nowego, co wymaga prac betoniarskich.

Po wstępnym etapie, konieczne będzie odczekanie, aż beton uzyska odpowiednią wytrzymałość. Wówczas uzupełnione zostaną panele akustyczne i w dalszej kolejności naprawiona bariera.

Z kolei na drodze krajowej numer 74 roboty będą prowadzone pomiędzy Krasikiem a Wójcinem. Prace zostały zaplanowane są od wtorku do czwartku w godzinach 8-15. Remont obejmie odcinek o długości około 1,5 km. Zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości wyniesie do 60 km/h i będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania. Czas oczekiwania może wynieść około 20 minut.

W piątek na drodze krajowej 74, na odcinku Budków - Trojanowice, prace będą kontynuowane od g. 8 do 15. Tam również będzie "wahadło", sterowane światłami. Wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h poza obszarem zabudowanym i zakaz wyprzedzania. W oczekiwaniu na przejazd będzie trzeba spędzić około 20 minut.