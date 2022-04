Zgodnie z tradycją jest gotowana na słodkiej serwatce, a jej podstawowym składnikiem jest kremowy, aromatyczny, świeży chrzan. Obrowska zupa chrzanowa do dziś jest podawana jako danie główne na śniadanie wielkanocne w gminach: Kiełczygłów i Osjaków w Łódzkiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Znakomitą, tradycyjną obrowską zupę chrzanową wyróżniają dwa składniki: wyjątkowo aromatyczny chrzan o kremowym kolorze i słodka serwatka. Ten najlepszy chrzan uprawiany jest w gminach: Kiełczygłów i Osjaków. A przepis na tę niesamowicie zdrową, świąteczną zupę chrzanową zdradziła nam gospodyni z Obrowa - Wiesława Pawełoszek.

Przepis na zupę chrzanową

Oto składniki zupy:

2 l serwatki

200 g tartego korzenia chrzanu

10 dag żeberek

10 dag boczku

3 łyżki śmietany

jedno surowe jajko

jedna płaska łyżka mąki

2 gotowane jajka

sól do smaku

Jak ją przygotować?

Po udoju mleko przecedza się i jeszcze ciepłe wlewa do wykwaszonego garnka. Brak takiego garnka można zastąpić w ten sposób, że serwatkę lub maślankę dolewa się do mleka, aby skwaśniało w ciągu jednego dnia. Następnego dnia z wierzchu zbiera się śmietanę, a kwaśne mleko podgrzewa się 5 minut. Ogrzane naczynie odstawia się na około godzinę do chwili, gdy twaróg pojawi się na wierzchu płynu.

Twaróg należy zebrać sitkiem, a serwatkę wykorzystuje się do zupy. Do tego wkłada się surowe kawałki żeberek wieprzowych i gotuje na wolnym ogniu przez godzinę.

W tym czasie trzeba oczyścić i obrać korzeń chrzanu, a potem zetrzeć go na tarce o średnich oczkach. Na patelni należy podsmażyć pokrojoną w kostkę kiełbasę i boczek, które potem dodaje się do wywaru z żeberkami.

Przez chwilę całość musi się pogotować, potem dodaje się sól i starty chrzan. Całość musi się gotować przez kolejne 5-7 minut.

Zaklepka (zaprawianie zupy)

Do śmietany dodaje się mąkę i surowe jajko - należy dokładnie wymieszać. Stopniowo do tego należy dolać ciepłego wywaru i znów wymieszać. To hartowanie.

Zaklepkę wlewa się do zupy, która powinna się zagotować, a potem można ją zdjąć z ognia.

Zupę podaje się w głębokich talerzach, na których układa się ćwiartki, ugotowanych na twardo jaj. Wszystko to zalewa się wywarem.

Tradycyjna zupa chrzanowa z Obrowa może być przechowywana przez 2-3 dni po ugotowaniu i nie ulega fermentacji. Musi być dokładnie wystudzona i stać w chłodnym miejscu. Kiśnięciu potrawy zapobiega chrzan, który ma właściwości bakterio-, wiruso-, grzybo- i pierwotniako-bójcze. Najwięcej takich składników znaleźć można w świeżych liściach i korzeniu chrzanu.