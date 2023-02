Na drodze ekspresowej S8 policjanci z Wieruszowa (woj. łódzkie) zatrzymali kierowcę, który prowadził ciężarówkę mając 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna noc spędził w areszcie, a na kolejne 2 lata może trafić do więzienia.

Policja z Wieruszowa (Łódzkie) dostała informację, że trasą S8 w kierunku Warszawy jedzie samochód ciężarowy, którego kierowca może być pijany. Z informacji przekazanych przez świadka wynikało, że kierowca jedzie od lewej do prawej krawędzi jezdni.



Z informacji przekazanych przez świadka wynikało, że kierowca jedzie od lewej do prawej krawędzi jezdni - podkreślił rzecznik wieruszowskiej policji asp. Piotr Siemicki.

Kierującym ciężarówką okazał się być 53-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie - relacjonował.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania pojazdami, a ciężarówka została przekazana osobom upoważnionym do odbioru - dodał.



53-latkowi grozi do 2 lat więzienia.

Co grozi za jazdę w stanie po użyciu alkoholu?

Jeśli podczas kontroli policyjnej urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykaże od 0,10 do 0,25 mg w jednym dm³ lub stężenie alkoholu we krwi wyniesie od 0,2 do 0,5 promila, wówczas podlegamy art. 87 kodeksu wykroczeń, czyli odpowiadamy za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku jeśli ponowne badanie alkomatem nie wykaże wzrostu stężenia alkoholu podlegamy karze aresztu lub grzywny.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Jeśli podczas kontroli urządzenie do badania stanu trzeźwości wykaże stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu większe niż 0,25 mg/dm³ lub powyżej 0,5 promila, popełniamy wówczas przestępstwo i podlegamy już pod kodeks karny, a dokładnie art. 178a kk, za co grożą o wiele większe konsekwencje.

W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości grozi nam: