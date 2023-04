Pod koniec tego roku mieszkańcy Pabianic wsiądą do pociągu z nowego przystanku kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe właśnie rozpoczęły budowę nowego przystanku: Pabianice Północne. Inwestycja zwiększy dostęp do kolei, poprawiając komfort podróży m.in. do Łodzi i Sieradza. Wartość prac wynosi ok. 14 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nowy przystanek Pabianice Północne poprawi dostępność do kolei, w drugim co do wielkości mieście aglomeracji łódzkiej. Podróżnym zapewni on dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza. Dwa perony jednokrawędziowe o długości 150 metrów powstaną w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Lutomierskiej w Pabianicach. Wyposażone będą w ławki, wiaty, informację pasażerską i oświetlenie. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów zapewnią pochylnie. Wygodne przesiadki z kolei na transport indywidualny umożliwią miejsca parkingowe oraz wiata rowerowa. Zakończenie inwestycji nastąpi w czwartym kwartale 2023 r. Natomiast na linii pomiędzy Łodzią a Łowiczem budowane są nowe kładki nad torami w Strykowie i Głownie. Obiekty umożliwią lepsze połączenie stacji kolejowej z miastem. Na kładkach są już windy. Przed dworcami przewidziano budowę parkingów dla samochodów. Przy stacjach ustawione zostaną wiaty rowerowe. Dojścia i podjazdy prowadzące sprzed dworca do peronów dostosowane będą do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się m.in. dzięki likwidacji krawężników. Dodatkowo w Głownie powstanie chodnik wzdłuż torów, łączący istniejące przejście w poziomie szyn przy peronach z przejazdem kolejowym w ciągu ul. Zabrzeźniańskiej. Prace w Głownie i Strykowie zakończą się w końcu drugiego kwartału tego roku. Z kolei mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą liczyć na lepszą obsługę na stacji i dworcu. Wspólnie z miastem realizowane są prace obejmujące budynek dworca i plac przydworcowy. Inwestycja sprawi, że dworzec stanie się bardziej funkcjonalny. Wygodniejsze podróże zapewni nowy układ kas biletowych oraz połączenie poczekalni z częścią komercyjną. Powstaną nowe, ogólnodostępne toalety, a budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Na placu przed dworcem będą nowe jezdnie i chodniki. Powstanie zadaszone dojście do przejścia podziemnego. Komfortowe przesiadki na pociąg przyniesie budowa stanowisk dla autobusów, miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów. Obecnie remontowana jest elewacja budynku i wnętrze dworca. W budynku montowane są m.in. instalacje elektryczne, wodne, ciepłownicze. Prace nie wpływają na dostęp podróżnych do pociągów. Zobacz również: "Mistrzynie w Szkołach". Otylia Jędrzejczak zaprasza na nową edycję akcji

​Pedofil z Łódzkiego zatrzymany. Poszukiwał kontaktu z dziewczynkami

Nadzieja tematem 22. Fotofestiwalu w Łodzi

Potrącił pieszego i przez kilkadziesiąt metrów wiózł go na masce Opracowanie: Renata Gaweł