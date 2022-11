Bezrobocie w Łodzi we wrześniu spadło do poziomu 5 proc. W październiku szacowany jest dalszy spadek o kolejne 0,3 proc. Ta tendencja spadkowa w mieście utrzymuje się od wielu miesięcy.

Bezrobocie w Łodzi na przestrzeni 2022 roku / UMŁ / Materiały prasowe

Bezrobocie w Łodzi spadło do 5 procent. W sąsiednich powiatach województwa łódzkiego jest gorzej. Na przykład w powiecie tomaszowskim bezrobocie wynosi 7,9 procent, pajęczańskim 8,6, a w brzezińskim - 7,6. Koluszki mają stopę bezrobocia na poziomie 7,8 procent.

Co leży u podstaw tego sukcesu?

Jedna rzecz to są inwestorzy, którzy do Łodzi przychodzą - tłumaczy zjawisko dyrektor Departamentu Pracy Edukacji i Kultury łódzkiego magistratu - Piotr Bors. Proszę też zwrócić uwagę, że przez ostatnie 10-12 lat żaden duży inwestor z Łodzi nie odszedł. Jednak niewątpliwie drugą rzeczą jest to, jakie nakłady przeznaczamy na aktywizację tych bezrobotnych, którzy są w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od paru lat PUP w Łodzi to jest ten urząd, który wydaje najwięcej pieniędzy w Polsce i aktywizuje najwięcej osób. W tym roku wydamy ponad 56 mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych.

Dane obejmujące pełne trzy kwartały 2022 roku mówią wyraźnie: bezrobocie w Łodzi we wrześniu spadło o 0,3 proc. i wynosi obecnie równo 5 procent. Oznacza to, że obecnie w mieście bez pracy pozostaje 17,8 tysiąca osób. Prognozy mówią, że w październiku zostanie odnotowany kolejny spadek o 0,3 procent.

Rok 2022 był trudny ze względu na powolne wychodzenie z pandemii i wybuch wojny na Ukrainie. A jednak przez dziewięć miesięcy udało się zbić bezrobocie z poziomu 5,8 do 5 procent. To dobra wiadomość - biorąc pod uwagę rosnącą inflację, grupowe zwolnienia w całej Polsce i załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych.