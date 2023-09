W powiecie brzezińskim w Łódzkiem policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za produkcje papierosów i paserstwo akcyzowe

Linia produkcyjna do produkcji papierosów / KMP Łódź / Policja

Kontrabanda oraz linia produkcyjna znajdowały się w jednym z domów. Policjanci po przeszukaniu posesji zabezpieczyli ponad 40 worków z krajanką tytoniową oraz odpadami produkcyjnymi, pudła wypełnione filtrami do papierosów i kilka rolek papieru służącego do ich produkcji. Była też kompletna profesjonalna linia technologiczna do produkcji papierosów

Policjanci przejęli też 87 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby trafiły one do sprzedaży Skarb Państwa straciłby ponad 450 tysięcy złotych - poinformowała Katarzyna Zdanowska z zespołu prasowego Komiedy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zatrzymani mężczyźni 42-latek i 32-latek w przeszłości byli już notowani za podobne przestępstwa.

Usłyszeli zarzuty obejmujące produkcje papierosów i paserstwo akcyzowe, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.