Strażnicy graniczni wspólnie z policjantami przeszukują teren przy autostradzie A4 w okolicach miejscowości Prószków na Opolszczyźnie. W nocy doszło tam do kolizji ciężarówki i busa na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Jego kierowca i pasażerowie mieli uciec.

/ fot. Sebastian Grzeszczyszyn /Gorąca Linia RMF FM /

Policjanci i strażnicy graniczni poszukują pięciu pasażerów busa, którzy po kolizji na opolskim odcinku autostrady A4 uciekli z miejsca zdarzenia.

Doszło do tego nad ranem na odcinku autostrady A4 między węzłem Opole Zachód i Brzeg. Według wstępnych ustaleń, zarówno kierowca, jak i pasażerowie uciekli z miejsca kolizji przed przybyciem służb. To najprawdopodobniej obcokrajowcy.

Na podstawie monitoringu i innych zebranych informacji, w tej chwili mówimy o pięciu pasażerach i kierowcy. Wiemy, że w drodze robili zakupy. Obecnie jedna z roboczych wersji to taka, że są to obcokrajowcy jadący do pracy, być może do któregoś z państw za naszą zachodnią granicą - powiedział ppor. straży granicznej Szymon Mościcki.