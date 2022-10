W wieku 103 lat w Krzepczowie koło Piotrkowa Trybunalskiego zmarł John Benett (Jan Książczyk)- uczestnik II wojny światowej, pilot Królewskich Sił Powietrznych RAF. Jako jedyny Polak był przydzielony do brytyjskich dywizjonów lotniczych 609 i 587. Był honorowym obywatelem Piotrkowa Trybunalskiego.

John Raymond Benett / Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego /

Informacje o śmierci pilota podał Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej i Urząd Miasta Piotrkowa na swojej oficjalnej stronie.

Pogrzeb zmarłego odbędzie się we wtorek, 25 października o g. 12.00 w Krzepczowie.

John Raymond Benett (Jan Książczyk) urodził się 31 sierpnia w Krzepczowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1920 r. wraz z rodziną przeniósł się do Łodzi, gdzie ukończył szkołę podstawową i gimnazjum.

W 1937 r. na mokotowskim lotnisku odbył swój pierwszy lot pod okiem wuja - kpt. pilota Franciszka Witakowskiego. I właśnie wtedy postanowił zostać pilotem.

Przed wojną ukończył szybowcowy i szkolenie samolotowe (na samolocie RWD-8) w Szkole Pilotów w Świdniku. W 1939 r. wstąpił do Aeroklubu Łódzkiego.



Po rozpoczęciu II wojny światowej przedostał się na Zachód. Trafił do Francji, a po jej upadku do obozu w Cheltenham, skąd został skierowany do bazy Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Blackpool.

Walczył w bitwie o Anglię na samolotach myśliwskich Hurricane i Spitfire. Jako jedyny Polak przydzielony został do brytyjskich dywizjonów lotniczych nr 609 i 587. W RAF służył do 1948 r. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii i zmienił nazwisko na John Benett.



Od lat mieszkał w Polsce, w Piotrkowie Trybunalskim. W październiku 2017 r. został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W grudniu 2018 roku piotrkowscy radni nadali mu tytuł honorowego obywatela miasta.

Major pilot John Benett był honorowym członkiem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.