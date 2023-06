Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach badają okoliczności wczorajszego utonięcia 12-letniej Ukrainki. Dramat rozegrał się wieczorem, po godz. 18.30 w Zalewie Zadębie. 12-latka zmarła, jej o dwa lata starszą siostrę uratowali świadkowie.

Tragedia nad Zalewem Zadębie - utonęła 12-latka / KM PSP Skierniewice / Materiały prasowe

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że dziewczynki po zakończonych zajęciach szkolnych, mając przy sobie plecaki z podręcznikami i przyborami, poszły się kąpać. Nie było z nimi nikogo dorosłego.

Najpierw nastolatki weszły do płytkiej wody w strefie, w której kąpiel jest dozwolona. Później przeszły pod pomostem na część zalewu, która nie jest przeznaczona do kąpieli. Tam głębokość wody sięga nawet 3 metrów. 14-latkę uratowali świadkowie; jej młodsza siostra została odszukana przez strażaków /KM PSP Skierniewice /Materiały prasowe

Nastoletni świadkowie ruszyli z pomocą

Niemal natychmiast dziewczynki zaczęły tonąć. 14-latka została bardzo szybko wyciągnięta z wody przez nastoletnich chłopców, którzy byli na terenie kąpieliska.

Błyskawicznie na miejscu pojawiło się pogotowie. Podjęto skuteczną reanimację. Teraz dziewczynka przebywa w szpitalu, jej stan jest stabilny.

Niestety chłopcom nie udało się wyciągnąć 12-latki, która pozostała pod wodą.

Powiadomiono straż pożarną. Do poszukiwań wykorzystano łódź. Po około 20 minutach odnaleziono ciało dziewczynki, znajdowało się na głębokości blisko 3 metrów. Prowadzona przez godzinę reanimacja niestety nie doprowadziła do przywrócenia nastolatce funkcji życiowych.

Śledczy przeanalizują zapis z monitoringu

Okoliczności tragedii nad wodą wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach wraz z miejscową policją. Śledczy, funkcjonariusze i biegły z zakresu medycyny przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zwłok. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Śledczy mają do analizy m.in. zapisy z monitoringu. W szczególności chcemy ustalić, co dokładnie robiły dziewczynki po zajęciach lekcyjnych i dlaczego same przebywały na kąpielisku - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowaniu śmierci. W grę wchodzi także ewentualne narażenie dziewczynek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Nastolatki razem z mamą już od kilku lat przebywały w Polsce. Mieszkały w wynajętym mieszkaniu w zupełnie innej części Skierniewic. Matka dziewcząt jest w szoku. Do tej pory śledczy nie mogli jej przesłuchać - biorąc pod uwagę kondycję psychiczną kobiety.