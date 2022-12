​Policjanci z Łodzi zatrzymali 37-latka podejrzanego o popełnienie rozboju na dwóch bezdomnych mężczyznach. Zatrzymany groził swoim ofiarom m.in. nożem i zabierał im dokumenty oraz najcenniejsze przedmioty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Kilka dni temu policjanci z I komisariatu komendy miejskiej w Łodzi zostali powiadomieni o brutalnej napaści na bezdomnego. Sprawca grożąc pokrzywdzonemu nożem, dotkliwie go pobił i zabrał telefon komórkowy, portfel oraz dowód osobisty. Z powodu doznanych obrażeń napadnięty trafił do szpitala.

We współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi ustalono, że ta sama osoba stoi również za napaścią na innego bezdomnego, do której doszło w listopadzie. Napadnięty został zastraszony przez osobnika podającego się za policjanta, a następnie okradziony z telefonu i dokumentów. Jak się okazało, wytypowany i zatrzymany 37-latek działał w warunkach recydywy - poinformował we wtorek nadkom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozić może nawet 15 lat więzienia. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, został tymczasowo aresztowany.