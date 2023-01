Zajęcia laboratoryjne, zabawa na Ulicy Żywiołów, pokazy w nowoczesnym Kinie Sferycznym, gra terenowa "Od węgla do Uranu" oraz rozwijające umysł i dziecięcą wyobraźnię gry liczbowe, logiczne i słowne - to bogata oferta półkolonii w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź.

Kino Sferyczne w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprasza na najbardziej energetyczne zimowe półkolonie w mieście. W trakcie dwóch turnusów (16-20 stycznia, 23-27 stycznia) na wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat czeka moc atrakcji.

W programie m.in. zajęcia laboratoryjne prowadzone pod okiem specjalistów, naukowa zabawa na Ulicy Żywiołów, zwiedzanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1, pokazy popularnonaukowe w nowoczesnym Kinie Sferycznym, warsztaty i gry integracyjne, gra terenowa "Od węgla do Uranu" oraz rozwijające umysł i dziecięcą wyobraźnię gry liczbowe, logiczne i słowne. Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerami: +48 539 997 693 lub 42 600 61 00.

Więcej informacji na temat Półkolonii znajduje się TUTAJ .

Ulica Żywiołów zaprasza do skorzystania z oferty, przygotowanej specjalnie na okres Ferii zimowych 2023. Na najmłodszych czekają edukacyjne warsztaty "Stary niedźwiedź mocno śpi", w trakcie których uczestnicy dowiedzą się, jak zwierzęta przygotowują się do zimy i wspólnie z prowadzącymi stworzą ptasie przysmaki.

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach 12:00-12:45. Udział w warsztatach warto połączyć z wizytą na ekspozycji, która będzie niezapomnianym przeżyciem. Szczegóły oferty i zapisy dostępne są TUTAJ .

W ramach oferty dla półkolonii zewnętrznych od 16 do 27 stycznia (od wtorku do czwartku) Centrum Nauki i Techniki EC1, zachęca do skorzystania z proponowanych aktywności. Laboratoria "Gruntownie o glebach" - to spotkanie, w trakcie którego uczestnicy dzięki ciekawym doświadczeniom gruntownie zgłębią zagadnienia tj. sorbcja, czy profile glebowe.

Laboratoria "Herbata wymiata, czyli czaj pod lupą" - warsztaty połączone z doświadczeniami chemicznymi, które zostaną przeplecione poszukiwaniem odpowiedzi na ciekawe pytania: czym tak naprawdę jest herbata, skąd wzięła się tradycja jej picia, jak imponujące kolory mogą mieć herbaciane napary oraz jak dodanie pewnych substancji wpływa na jej wygląd i właściwości chemiczne?

Nieziemsko zapowiadają się seanse Kina Sferycznego Centrum Nauki i Techniki EC1. W repertuarze jest, bowiem, nowa produkcja pt. "BIG", w trakcie której widzowie poznają rozmiary obserwowanego Wszechświata - zdradza rzecznik EC1 Łódź - Michał Kędzierski. W trakcie seansu prezenterzy opowiedzą jak daleko dotarły niektóre sondy kosmiczne np. Ulisses, Galileo czy Voyagery 1 i 2 - dodaje.

Kosmiczni przewodnicy przedstawią Wielką Galaktykę w Andromedzie, gromady i supergromady galaktyk, a także opuszczą Galaktykę, udając się w dalszą podróż. Pokaz będzie niebanalną pomocą dla nauczycieli geografii i fizyki.

Szczegółowy opis filmu wraz z podstawą programową dostępne są TUTAJ .

Ostatnim elementem oferty jest oprowadzanie po historycznej części ekspozycji, w trakcie którego pracownicy Centrum Nauki i Techniki EC1, opowiedzą o tym skąd się bierze prąd? Rezerwacje i szczegóły oferty dostępne są u pracowników Wydziału Obsługi Klienta pod numerem tel. 42 600 61 00 wew. 1 lub mailowo informacja@ec1lodz.pl.

W weekend 21-22 stycznia Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Ulica Żywiołów będzie miejscem, gdzie wnuki razem z babciami i dziadkami spędzą wspólny czas mądrze, wesoło i aktywnie. Sala warsztatowa Ulicy Żywiołów zmieni się w salon gier rodzinnych.

Dla wszystkich gości stworzona zostanie też tam pracownia kreatywna, gdzie najmłodsi wykonają upominki dla dziadków i babć: laurki, medale i serduszka. Spacer połączony ze zwiedzaniem przestrzeni byłej łódzkiej elektrowni dla starszych będzie miłym wspomnieniem przeszłości, dla młodszych natomiast niezapomnianą przygodą, połączoną z naukową zabawą z wykorzystaniem interaktywnych eksponatów.

Szczegóły oferty na stronach Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Ulicy Żywiołów.