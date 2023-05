Meble ze słomy konopnej, figurki do edukacji seksualnej dla osób niewidomych czy 15 prywatnych kolekcji - w tym Mariusza Szczygła - tak inspirująco zapowiada się Łódź Design Festival. Impreza rozpoczyna się dziś (18 maja) i potrwa 10 dni. Myślą przewodnią w tym roku jest: "Future Perfect", czyli idealna przyszłość.

Łódź Design Festival 2023 nadchodzi wielki krokami - już dziś otwarcie / ŁDF / Materiały prasowe

Czy zamiast przepowiadać przyszłość możemy ją wspólnie zaprojektować? I jak nasze wyobrażenia przyszłości zmieniają teraźniejszość? - to pytania, które razem z zaproszonymi gośćmi zostaną postawione podczas tegorocznej edycji Łódź Design Festival. Tegoroczne wydarzenia zaplanowane są w dniach 18-28 maja. Motyw tej edycji ŁDF to "Future Perfect"!

"Future Perfect" to hasło odwołujące się do wizji świata, w którym zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa podejmują działania ze świadomością ich późniejszych efektów. Tegoroczny festiwal stanie się narzędziem, które pozwoli każdemu na wybranie jednej (a może kilku?) spośród prezentowanych wizji, ale również na budowanie własnych, pozytywnych wersji przyszłości.

"Future Perfect" - hasło przewodnie tegorocznej edycji ŁDF, bo nie ma chyba nikogo, kto nie zastanawiał się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Żyjemy w czasie pełnym niepewności, a jednocześnie coraz to nowszych możliwości i niezmierzonych szans.

Dzięki postępowi technologicznemu i naukowemu mamy nadzieję na lepsze jutro - wierzymy, że w niedalekiej perspektywie znajdziemy skuteczne rozwiązania dla globalnych problemów, jak zmiany klimatu czy konflikty społeczne - mówi dyrektor Łódź Design Festival - Michał Piernikowski. UNESCO wskazuje, iż "Future Literacy", czyli kompetencje związane z myśleniem o przyszłości, to niezwykle istotne umiejętności. Organizacja wzywa, by używać przyszłości do naprawiania teraźniejszości.

Dyskusje i wyobrażenia o takiej możliwości będą głównym tematem wystaw i rozmów podczas Łódź Design Festival 2023. Wraz z zaproszonymi twórcami widzowie będą mogli zastanowić się nad różnymi scenariuszami losów świata w skali makro, ale i na poziomie projektowania miast, najbliższych relacji czy tworzenia lepszej rzeczywistości dla przyszłych pokoleń.

Podczas tej edycji ŁDF zadamy pytanie, czy zamiast przewidywać możemy spróbować naszą wspólną przyszłość zaprojektować. Działania w ramach ŁDF 2023 będą mieć za zadanie zaprezentować rzeczywisty wpływ, jaki mamy na życie i świat w przyszłości, z uwzględnieniem potencjalnych zmian i wyzwań, których nie potrafimy teraz przewidzieć.

Dzięki interdyscyplinarnej współpracy ekspertów z różnych dziedzin, takich jak: nauka, sztuka, technologia, biznes, socjologia oraz design mamy jednak szansę na stworzenie przyszłości zrównoważonej pod względem dbałości o środowisko i dostosowanej do istniejących potrzeb. A może i takiej, która sprosta naszym marzeniom?

Meble z konopi - to wystawa "Re-Hemptation. Odkrywanie na nowo konopi na rzecz zrównoważonej przyszłości" / lodz.pl / Materiały prasowe

Czy przyszłość już tu jest i czy możliwe jest miasto idealne?

Także główne wystawy oscylować będą wokół tematyki przewodniej festiwalu i poświęcone będą naszym wyobrażeniom o życiu w przyszłości. "Przyszłość tu jest", pierwsza z wystaw, wskazuje na to, jak nasze wyobrażenia o przyszłości wpływają na projektowanie rozwiązań, z których korzystamy współcześnie.

Jak projektujemy swoją przyszłość pracy, dbania o siebie, podróżowania czy spędzania czasu wolnego? Jak nasze wizje przyszłości determinują teraźniejszość?

Z kolei drugi projekt, poświęcony jest naszym wyobrażeniom o tworzeniu miasta doskonałego - to refleksja o zmianach, jakie zachodzą we współczesnych metropoliach. Jakie będą miasta idealne - miasto ogród, smartcity czy może miasto 15-minutowe?

"Miejskie szlajanki" - nowy sezon podcastu "Różne Reczy"

Miasto jest także głównym tematem nowego sezonu podcastu "Różne Rzeczy", który od lat realizowany jest w ramach Łódź Design Festival. Tym razem przestrzeń audialną przejmuje Dawid Furkot, z zawodu i wykształcenia fotograf, współautor festiwalowych fotorelacji, a także pasjonat i baczny obserwator miejskiego życia.

Dawid w ramach cyklu "Miejskie szlajanki" zabierze słuchaczy na spacer w towarzystwie dziennikarzy, architektów, aktywistów, różnych interesariuszy związanych z miastem. Zgodnie z jego ukochaną maksymą: eksperyment jest naszym obowiązkiem, przez kolejne 10 odcinków będzie przyglądać się miastu z różnych perspektyw, poszukując mądrości w bogactwie doświadczeń swych rozmówców. Wszystkie te perspektywy, mamy nadzieję, złożą się na frapujący obraz nadchodzącej przyszłości.

Łódź Design Festival to wyjątkowe wydarzenie, które skupia wokół siebie rodzimych projektantów i producentów związanych z branżą kreatywną, jak i wszystkich miłośników dobrego designu. Organizowane od 2007 roku, stanowi forum wymiany doświadczeń dla projektantów i firm, a za cel stawia sobie odkrywanie i promocję młodych talentów oraz prezentację kierunków rozwoju projektowania szerokiemu gronu odbiorców.

W jego ramach organizowane są takie konkursy jak must have, wyróżniający najlepsze polskie produkty oraz make me!, który ma na celu promocję młodych, zdolnych designerów. Stałym punktem festiwalu jest także Archiblok, podczas którego eksperci i ekspertki zajmujący się architekturą i urbanistyką prezentują najciekawsze aspekty swojej pracy zawodowej, by następnie wziąć udział w porywającej dyskusji.

Łódź Design Festival to także możliwość zgłaszania własnych propozycji do programu festiwalu. Daje ją open programme, dzięki któremu własne pomysły mogą przesyłać indywidualni twórcy, ale też instytucje, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, galerie etc.

Łódź Design Festival rusza z wielką energią dziś (18 maja) o godz. 18.00 w Centrum Festiwalowym - Art_Inkubator w Fabryce Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi. Potrwa do 28 maja.

Więcej informacji na stronie: lodzdesign.com. Łódź Design Festival 2023 powstał przy udziale Łódzkiego Centrum Wydarzeń i miasta Łódź.