Pierwsze elektryczne autobusy wyjechały na ulice Łodzi. Dzięki dofinansowaniu z UE miejski przewoźnik zakupił 17 takich pojazdów, które docelowo będą obsługiwać kilka linii w centrum miasta. Na razie można nimi podróżować na linii 87.

Pierwsze elektryczne autobusy w Łodzi / MPK w Łodzi / Facebook

To pierwsze elektryczne autobusy we flocie łódzkiego MPK. Pojazdy te są całkowicie niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Mają długość 12 metrów i mogą pomieścić 75 pasażerów, w tym 34 na miejscach siedzących. Wyposażone są w szereg udogodnień dla pasażerów i kierowców, m.in. klimatyzację, monitoring wizyjny, system informacji pasażerskiej z ekranami LED i LCD - poinformował w poniedziałek Piotr Wasiak z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.

Siedemnaście nowych pojazdów Volvo 7900 Electric od typowych łódzkich autobusów pomalowanych na kolory czerwony i żółty odróżnia zielony pas z napisem "eco electric". W zajezdni Limanowskiego powstała dla nich specjalna baza wyposażona w ładowarki stacjonarne, które uzupełnią akumulatory autobusów podczas ich nocnego postoju i przygotują je do porannych wyjazdów.

Ważnym elementem projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego była także budowa stacji transformatorowej, która zapewnia odpowiednie zasilanie dla ładowarek.

Na razie elektrycznymi autobusami można podróżować tylko na linii 87, ale docelowo mają one kursować także na liniach 80, 83 i 86, przebiegających przez centrum miasta. Najpierw jednak na odpowiednich pętlach muszą powstać dla nich stacje szybkiego ładowania.

Elektryczne autobusy trafiły do Łodzi bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo, gdzie były projektowane i w całości produkowane. Jak podaje MPK, Volvo zapewnia 6-letnią gwarancję dla całego pojazdu oraz na akumulatory trakcyjne.