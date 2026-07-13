Lokatorzy zniszczonej kamienicy w Łodzi otrzymają odszkodowania. Wyceny wkrótce

RMF24

Zmienia się sytuacja mieszkańców kamienicy przy al. 1 Maja 19 w Łodzi – tej, której część zawaliła się w czasie drążenia tunelu średnicowego. Biegła rzeczoznawca zakończyła oględziny mieszkań i teraz będzie przygotowywać indywidualne wyceny dla lokatorów – dowiedziała się dziennikarka RMF FM, Agnieszka Wyderka.

Wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia. Już teraz część lokatorów z feralnej kamienicy zdecydowała się przekazać swoje mieszkania Skarbowi Państwa.

Na mocy specjalnej ustawy o wywłaszczeniu spółka Polskie Linie Kolejowe przejęła na własność kamienice, pod którymi będzie jeszcze przechodziła tarcza drążąca tunel kolejowy.

Lokatorzy z uszkodzonego budynku, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5 procent wartości odszkodowania.

Co ważne, mieszkańcy nadal dostają ekwiwalent za to, że musieli się przenieść do hotelu lub wynająć inne mieszkanie. Te pieniądze będą im wypłacane aż do momentu otrzymania odszkodowania.

7,5- kilometrowy tunel średnicowy ma połączyć Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska (kierunek Sieradz, Kalisz) i Żabieniec (kierunek Kutno, Łowicz). Większa z dwóch maszyn TBM drążących tunel utknęła ok. 1000 m od komory końcowej przy stacji Łódź Fabryczna we wrześniu 2024 roku po tym, jak zawaliła się część kamienicy przy Al. 1 Maja.