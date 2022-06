Kilkadziesiąt szpitali w Łódzkiem może otrzymać od 240 do nawet 900 tys. zł z NFZ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Placówki mogą wydać pieniądze na szkolenia personelu i zakup programów oraz usług, które będą ochroną przed cyberatakami.

Ostatnie dwa lata to ze względu na pandemię ogromna popularyzacja e-usług i telemedycyny, ale też nasilenie incydentów zagrażających cyberbezpieczeństwu.

Wyciek danych, w tym danych osobowych pacjentów, blokowanie systemu informatycznego, czy szyfrowanie plików przez cyberprzestępców mogą prowadzić do paraliżu i ogromnych strat w podmiotach leczniczych. Mogą także uniemożliwić przeprowadzanie planowanych operacji, co zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów - zaznacza Jarosław Olejnik z NFZ. Dlatego Fundusz oferuje szpitalom dodatkowe wsparcie finansowe na podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wsparcie jest przeznaczone dla szpitali, które oferują: leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, lecznictwo uzdrowiskowe oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.





W Łódzkiem to kilkadziesiąt placówek medycznych. Wysokość dofinansowania zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ. Wsparcie może wynieść od ponad 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł.



Za otrzymane środki szpital może kupić i uruchomić m.in: urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, systemy do tworzenia kopii danych, systemy antywirusowe, systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami oraz urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć i systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektroniczne.

NFZ sfinansuje wydatki poniesione przez placówki od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Aby skorzystać z tego wsparcia szpitale do 30 listopada 2022 r. powinny złożyć do dyrektora łódzkiego oddziału NFZ wniosek o zawarcie umowy wraz z raportem z Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia, który potwierdza wypełnienie ankiety badającej poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.