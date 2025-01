6 stycznia ulice Łodzi ponownie ożyją kolorowym i radosnym Orszakiem Trzech Króli. W tym wyjątkowym dniu mieszkańcy miasta wraz z kolędnikami i Mędrcami ze Wschodu, wyruszą ulicą Piotrkowską, by oddać pokłon Nowonarodzonemu Królowi. W rolach głównych bohaterów - Kacpra, Melchiora i Baltazara - zaprezentują się klerycy z Afryki, Brazylii i Polski, przygotowujący się do kapłaństwa w łódzkich seminariach.

Ubiegłoroczny orszak Trzech Króli na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Tegoroczne hasło Orszaku "Kłaniajcie się Królowie!" zapowiada, że w finałowej scenie pokłonu, obok Mędrców, każdy z obecnych będzie mógł złożyć hołd małemu Jezusowi. To symboliczny gest, który ma dodatkowe znaczenie w ogłoszonym przez papieża Franciszka roku świętym.

Orszak rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11.00 w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, a po modlitwie Anioł Pański, z ulicy Tuwima ruszy barwny pochód. Uczestnicy wydarzenia, oprócz wspólnego kolędowania, będą mieli okazję uczestniczyć w żywych jasełkach rozgrywających się w różnych punktach ulicy Piotrkowskiej.

Nie zabraknie także licznych atrakcji muzycznych - od afrykańskich bębnów po folkowe brzmienia Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX. Gwiazdą finałowego kolędowania będzie zespół "PECTUS".

Warto zwrócić uwagę na towarzyszącą Orszakowi akcję charytatywną "Dar dla Nowonarodzonego", mającą na celu wsparcie dzieci dotkniętych klęską powodzi. W tym roku wszyscy chętni będą mogli przyczynić się do remontu zniszczonej szkoły w Nysie, której straty oszacowano na 4,5 mln złotych.

Dla uczestników przygotowane zostaną tekturowe korony i śpiewniki, aby każdy mógł czynnie włączyć się w świętowanie. To wyjątkowa okazja, by w gronie rodziny i przyjaciół doświadczyć prawdziwej atmosfery Bożego Narodzenia, śpiewając kolędy i podążając za światłem gwiazdy betlejemskiej.

Orszak Trzech Króli w Łodzi to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment, by pokazać solidarność i wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują. Organizatorzy - Archidiecezja Łódzka - zapraszają wszystkich łodzian i gości miasta do wspólnego kolędowania i uczestnictwa w tym radosnym wydarzeniu.