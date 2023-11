"IMPRO! Kamera... akcja!" - to nazwa nowego i oryginalnego spektaklu zaplanowanego przez Teatr Komedii Impro Łodzi. Widzowie, którzy dziś lub jutro (3 lub 4 listopada) pojawią się na przedstawieniu, będą mogli - wspólnie z aktorami - nakręcić film.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W pierwszy weekend listopada Teatr Komedii Impro w Łodzi zmieni się... w wytwórnię filmową. Widzowie, którzy w piątek lub w sobotę (3 lub 4 listopada) pojawią się w siedzibie teatru na OFF Piotrkowska, będą mogli - wspólnie z aktorami - nakręcić film.

"IMPRO! Kamera... akcja!" to spektakl bez ustalonego wcześniej scenariusza, a inspiracją dla aktorów będą ulubione gatunki filmowe osób zgromadzonych na sali.

Łódzki Teatr Komedii IMPRO zaprasza na nowy spektakl improwizowany - tym razem będzie można zagrać w... filmie / Teatr Komedii Impro / Materiały prasowe

"Komedia romantyczna nagle będzie mogła stać się horrorem"

Z pewnością pojawią się te najbardziej oczywiste, jak filmy akcji i melodramaty, ale liczymy także na mniej popularne, jak np. dokumenty - wyjaśnia dyrektor artystyczna Teatru Komedii Impro Maria Gudejko. Na podstawie inicjałów wybranych widzów aktorzy stworzą chwytliwe tytuły w danym gatunku oraz ich krótkie trailery. Z tego wachlarza odbiorcy wybiorą jeden tytuł, który trafi do dalszej "produkcji", czyli ten, który tego wieczoru wszyscy zobaczą w całości - dodaje.

Maria Gudejko zapowiada też, że w czasie spektaklu, a raczej seansu, nie zabraknie utrudnień dla aktorów. Na scenie pojawi się m.in. koło fortuny, którego ruch w każdej chwili będzie mógł zmienić gatunek prezentowanego filmu.

Tym samym komedia romantyczna nagle będzie mogła stać się horrorem, a szwedzki dramat noir być może zmienić się w radosny musical - dodaje szefowa łódzkich improwizatorów.

Początek spektakli o godzinie 20. Teatr Komedii Impro w Łodzi ma swoją siedzibę w OFF Piotrkowska.

Widzowie nadają aktorom role

"IMPRO! Kamera... akcja!" to już 10. premiera wystawiana w odremontowanych przestrzeniach dawnej przędzalni i tkalni Franciszka Ramischa, czyli na terenie dzisiejszego kompleksu OFF Piotrkowska w Łodzi. Jeśli ktoś nie zdąży na premierę, kolejny filmowo-teatralny spektakl będzie można zobaczyć w tym roku 8 grudnia.

Jubileuszowa premiera to kolejna okazja do świętowania przez łódzkich improwizatorów, bowiem Teatr Komedii Impro obchodził ostatnio pierwsze urodziny. Inauguracyjne przedstawienia odbyły się 29 i 30 września 2022 roku, kiedy to aktorzy zaprezentowali widzom "Kryminał improwizowany" oraz "IMPRO Atak!".

Od tego czasu w każdy weekend na Scenie OFF Piotrkowska moż­na zobaczyć przedstawienia improwizowane, czyli takie, w któ­rych o kształcie w całości decyduje publiczność. Widzowie nadają aktorom role, wymyślają im imiona, zawody, przywary i zadania, a aktorzy na bieżąco tworzą spektakle.

Przedstawienia Teatru Komedii Impro można było zobaczyć w siedzibie na OFF Piotrkowska w Łodzi, jak i wielu innych miejscach, m.in.: w Wiosce Artystycznej Janowo, Katowicach i Kaliszu, a także w województwie łódzkim: w Pabianicach, Łasku, Łęczycy, Łowiczu, Sieradzu, Widawie, Błędowie, Opocznie i Wieruszowie.