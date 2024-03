Łodzianie, po ponad czterech latach, doczekali się powrotu tramwajów na ul. Wojska Polskiego. W sobotę po nowym torowisku pojechały tramwaje nr 1 i 6. Zadowoleni mogą być również podróżujący pomiędzy Łodzią a Zgierzem. Tę trasę można ponownie pokonać tramwajem nr 45.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trasa w ciągu ul. Wojska Polskiego łączy osiedle Doły z centrum miasta. Zamknięto ją w 2019 r. ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Tramwaje wróciły na nową trasę w sobotę rano. "Jedynka" jeździ teraz od przystanku Doły do skrzyżowania Kilińskiego z Tymienieckiego, a "szóstka" z Kurczaków do krańcówki na Strykowskiej.

Przejazd po nowej trasie na Wojska Polskiego zajmie osiem minut, o kilka mniej niż przed zamknięciem. Obsługują ją pojazdy dwukierunkowe, niskopodłogowe lub wyposażone w niskopodłogowy człon. Tramwaje zatrzymują się przy ul. Franciszkańskiej, Marynarskiej, Głowackiego, Spornej, Palki i na krańcówce Doły.

Wraz z powrotem linii 1 i 6 na Wojska Polskiego przestała kursować linia Z6 oraz zmieniła się trasa linii 64, która ponownie dojeżdża na Bałucki Rynek i kończy kurs przy skrzyżowaniu Zachodniej z Limanowskiego.

Powrót połączenia ze Zgierzem

Po powrocie tramwajów na Doły, z Łodzi do Zgierza od soboty znów jeździ tramwaj 45, który został zawieszony w 2018 r. Kursuje on na trasie z Telefonicznej przez Pomorską, plac Wolności i Zgierską na plac Kilińskiego w Zgierzu. 45 zastąpił kursującą na tej trasie do Helenówka linię 17. Dodatkowa linia 15 została wydłużona na Stoki, co zapewni większą liczbę kursów mieszkańcom tego osiedla.

Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że na całej przebudowywanej ul. Wojska Polskiego prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe.

Wartość inwestycji to ponad 134 mln zł.