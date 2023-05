W Łodzi w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych weźmie udział podwójny rocznik, czyli ponad 9 tys. absolwentów szkół podstawowych. To o 62 proc. więcej niż w kończącym się roku szkolnym. Placówki nie są przygotowane na ich przyjęcie, dlatego magistrat przeznaczył ok. 2 mln zł na ich remonty. Władze miasta podkreślają, że sytuacja w tym momencie jest opanowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przypomniała na konferencji we wtorek wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, ze względu na podwyższenie wieku obowiązku szkolnego, w latach 2014 i 2015 do klas pierwszych szkół podstawowych przyjęty został jednocześnie podwójny rocznik - 6- i 7-latków. Dlatego już w ubiegłym roku do szkół średnich w Łodzi poszło ponad 7,5 tys. uczniów, czyli o 36 proc. więcej niż w roku go poprzedzającym.

Z danych przygotowanych przez Urząd Miasta Łodzi wynika, że nadchodząca rekrutacja będzie jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ trzeba było przygotować ofertę edukacyjną dla 9 tys. absolwentów podstawówek; to o 62 proc. więcej niż w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie szkoły średnie w tym roku opuści jedynie 4,3 tys. uczniów.

Mimo że sytuacja to efekt reform rządowych, musimy sobie lokalnie poradzić, tak jak każdy z samorządów Polsce. Wnioskowaliśmy o wsparcie finansowe tych inwestycji do Ministerstwa Finansów. Odpowiedź resortu, po konsultacji z Ministerstwem Edukacji i Nauki, była negatywna - zaznaczyła Moskwa-Wodnicka.

Obecnie łódzkie szkoły ponadpodstawowe nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uczniów, dlatego za niemal 2 mln magistrat dostosuje budynki do nowych realiów i zwiększa liczbę oddziałów.

Wakacyjne remonty zaplanowano w 15 liceach. Przede wszystkim utworzone zostaną nowe sale lekcyjne - niektóre w szkolnych bibliotekach, siłowniach, piwnicach czy pomieszczeniach gospodarczych, inne w wydzielonej części korytarza. Modernizowane będą również istniejące klasy; szkoły dostaną pieniądze na zakup sprzętu, dodatkowych mebli i pomocy dydaktycznych. Inwestycja obejmie też remonty sal gimnastycznych i sanitariatów oraz, w kilku przypadkach, wymianę okien. Wszystkie prace mają się skończyć przed 1 września.

Myśleliśmy o tym od dawna, planowaliśmy inwestycje od pół roku, przeprowadziliśmy rekonesans. Środki trafiły do szkół i chcemy te remonty bezproblemowo przeprowadzić w wakacje. Dyrektorzy szkół są na etapie wyboru wykonawców, bądź tych wykonawców już wybrali, więc mamy pewność, że dzieci przyjdą do placówek, które będą na to przygotowane - zaznaczył dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Piotr Bors.

Pieniądze trafiły m.in. do I Liceum Ogólnokształcącego, które na remonty otrzymało 170 tys. zł. Ma to wystarczyć m.in. na wydzielenie i utworzenie nowych sal lekcyjnych oraz modernizację sanitariatów.

Dostaliśmy taką kwotę, o jaką wnioskowaliśmy. W salę lekcyjną przekształcimy na przykład harcówkę, w której od nowego roku szkolnego będzie mogło uczyć się 30 osób, oprócz tego zorganizujemy dodatkową, mniejszą salę, w której prowadzone będą zajęcia językowe - wyjaśnił dyrektor I LO w Łodzi Marcin Chrabelski.

Po uruchomieniu 54 nowych oddziałów w szkołach średnich będzie w sumie 9082 miejsc, również dla uczniów spoza Łodzi, którzy w obecnej rekrutacji stanowią około 20 proc. wszystkich kandydatów.

Priorytetem jest to, żeby wszyscy uczniowie, którzy o to aplikują, dostali się do szkoły średniej, a naszą rolą jest to, żeby tę ścieżkę ułatwić. Sytuacja w tym momencie jest opanowana. Apeluję do uczniów i do rodziców, żeby spokojnie podejść do kolejnych etapów rekrutacji. 14 lipca będzie ogłoszona lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów i wtedy jest czas, żeby rodzice potwierdzili, czy dziecko zostaje w danej szkole. Ostateczne listy opublikujemy 21 lipca. Będziemy obserwować sytuację, bo obecnie zakładamy, że klasy będą 30-osobowe. Mamy możliwość zwiększyć te klasy do 32-33 osób - dodała wiceprezydent Łodzi.

Zgodnie z przewidywaniami, w kolejnych latach sytuacja w szkołach średnich wcale nie będzie łatwiejsza - aż do roku szkolnego 2026/2027 uczyć się w nich będzie pięć roczników. Dopiero w roku szkolnym 2027/2028 liczba uczniów w szkole zmniejszy się do 4 roczników.