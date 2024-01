Ponad 5 tys. uczniów szkół podstawowych w Łodzi skorzysta z półkolonii w trakcie ferii, które zaczynają się w woj. łódzkim w poniedziałek (29 stycznia). Specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży przygotowały placówki kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Panorama Łodzi - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łódzkie półkolonie dla rekordowej liczby uczniów zorganizowały szkoły i miejskie instytucje. Zapisy trwały od połowy grudnia, ale jeszcze ok. 500 wolnych miejsc dla uczniów klas I-VI.

"Teraz rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci na zajęcia tylko bezpośrednio w placówkach, a nie przez elektroniczny system rejestracji. By to zrobić, najpierw należy zadzwonić do szkoły lub udać się do niej osobiście, a później dopełnić wszystkich formalności" - przekazała Martyna Skalska z Urzędu Miasta Łodzi.

Feryjne propozycje sportowe

Ferie na sportowo będzie można spędzić m.in. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zaplanowano tan lekcje baletu, gry i zabawy sportowe w hali przy ul. Skorupki, treningi tenisa stołowego i sztuk walki oraz naukę jazdy na łyżach.

W harmonogramie zimowisk w Aquaparku Fala znalazły się treningi pływackie i kurs nurkowania. Uczestnicy podczas zajęć dowiedzą się również, jak zachować bezpieczeństwo nad wodą, poznają zasady pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.

W trakcie odpoczynku można także zainteresować się kulturą i nauką

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprasza na ferie w świecie sztuki. Przygotowało cykl warsztatów, w których dzieci będą uczyć się posługiwania różnymi technikami plastycznymi i dowiedzą się, jaki wpływ na sztukę może mieć natura.

Z kolei pokazy filmowe, spotkania z bohaterami polskich bajek i warsztaty z tworzenia animacji poklatkowej oferuje Muzeum Kinematografii. Na zwiedzających czekają też przewodnicy, którzy podczas wycieczek zdradzą wszystkie tajniki sztuki filmowej.

Teatr Pinokio zaprasza uczniów na warsztaty pt. "W gąszczu relacji", które pomogą zrozumieć siłę wspólnoty oraz "Bajki pomagajki", pozwalające poznać odczuwane emocje i oswoić się z nimi.

Centrum Nauki i Techniki EC1 w ferie będzie promowało zdrowy styl życia. Podczas półkolonii najmłodsi dowiedzą się m.in., jak radzić sobie ze stresem, co jeść, by długo żyć i na co zwrócić uwagę w sieci.

W ofercie dla najmłodszych Zoo Orientarium Łódź zaplanowało ferie wśród zwierząt. Uczestnicy półkolonii wcielą się w rolę weterynarzy i opiekunów pracujących w ogrodzie zoologicznym. Dzieci będą mogły przygotowywać pokarm dla zwierząt, wziąć udział w karmieniach pokazowych czy zwiedzą zaplecze hodowlane słoni czy rekinów.