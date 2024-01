Od 1 kwietnia w letnim rozkładzie lotów Kraków Airport pojawi się nowe połączenie Ryanair na trasie Kraków - Triest. Będzie dostępne będzie dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w piątki - poinformowała rzeczniczka prasowa portu lotniczego Natalia Vince.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Włoskie miasta zawsze cieszą się powodzeniem wśród podróżnych. Triest warto zwiedzić, to także dobra baza wypadowa, by pojechać dalej do Chorwacji czy Słowenii.

Triest to Piazza Unita d’Italia, wokół którego znajdują się zabytkowe pałace oraz gmachy urzędów, czy Piazza della Borsaz z fontanną Neptuna, a to tylko początek atrakcji tego portowego miasta. Nie brakuje również plaż i kąpielisk. Jak zawsze zapraszamy także turystów z Włoch do Krakowa i Małopolski - mówi prezes Krakow Airport Radosław Włoszek.

