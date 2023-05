Przebudowa ulicy Pomorskiej w Łodzi wkracza w kolejny etap. W najbliższych dniach jest planowany montaż komory połączeniowej pod skrzyżowaniem ulic Arniki i Pomorskiej. Oznacza to, że zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował łódzki magistrat, konieczne jest wykonanie wykopu na przecięciu ulic, przez co ruch od 8 maja zostanie całkowicie wstrzymany, a przejazd przez skrzyżowanie będzie niemożliwy.

Przejazd dwukierunkowy wzdłuż ul. Pomorskiej do miejsca prowadzenia prac (dojazdy docelowe) będzie zachowany. Dla pojazdów dojeżdżających do kopalni na ul. Arniki zostanie wyznaczony objazd przez ul. Olkuską do ul. Brzezińskiej.

Przebudowa ulicy Pomorskiej to jedna z największych inwestycji drogowych w Łodzi. To kompleksowa modernizacja obejmująca wymianę wszelkich sieci, budowę nowej jezdni i chodników.