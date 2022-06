W nocy z piątku na sobotę rozpoczną się prace na skrzyżowaniu z ul. Źródłową w Łodzi. Ich ważnym elementem będzie wstrzymanie ruchu, który zostanie przekierowany na ul. Widok, Oblęgorską i Chłodną w stronę Źródłowej - informuje magistrat.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego / Stefan Brajter / uml.lodz.pl /

W ostatnich dniach na ul. Wojska Polskiego trwała rozbiórka torowiska. Zakończono również demontaż chodników między ul. Głowackiego a Sporną i rozpoczęto tam korytowanie powierzchni pod nowy chodnik.

Na skrzyżowaniu z ul. Chryzantem prowadzona jest rozbiórka podbudowy betonowej. Trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej, odwodnienia drogowo-torowego, magistrali wodociągowej oraz gazociągu u zbiegu z ul. Franciszkańską. Od Franciszkańskiej w kierunku wschodnim rozpoczęło się zalewanie fundamentów pod konstrukcje wsporników nowej sieci trakcyjnej - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Wojska Polskiego w nowym wydaniu

Po przebudowie arteria zyska nowy układ oraz torowisko tramwajowe. Wzdłuż zmodernizowanej ulicy powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Pojawi się nowe oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna. Pracownicy posadzą także aż 800 drzew (klonów, lip i dębów), 12 tys. krzewów, trawy ozdobne i kwiaty. Całości zmian dopełnią przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe z wysokimi peronami ułatwiającymi pasażerom wsiadanie do pojazdów.

Częściowej modernizacji poddana zostanie ul. Zmienna, która ma obsługiwać ruch pojazdów w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Inflancką.

Wszystkie prace zakończą się w 2023 r. Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.

Zmiany w organizacji ruchu

Jak informuje łódzki magistrat, kolejny etap przebudowy ul. Wojska Polskiego wymaga zamknięcia skrzyżowania z ul. Źródłową. Ruch zostanie skierowany przez ul. Widok, Oblęgorską i Chłodną. Ulica Widok będzie jednokierunkowa w stronę Wojska Polskiego, a ul. Oblęgorska wraz z Chłodną do Widok - jednokierunkowa w stronę Źródłowej. Wyjazd z ul. Wojska Polskiego od Marynarskiej będzie zachowany. Ulica Źródłowa nie będzie przejezdna dla kierowców na odcinku od Wojska Polskiego do Chłodnej.

Zmienią się trasy autobusów linii 64, 85, N6 i Z6.

Linia 64AB z pętli cm. Zarzew i Widzew Czajkowskiego do skrzyżowania Obrońców Westerplatte - Wojska Polskiego dojedziemy bez zmian, a następnie Wojska Polskiego, Oblęgorską, Chłodną, Źródłową do pętli dw. Północny.

Z pętli dw. Północny ulicami Smugową, Chłodną, Widok, Obrońców Westerplatte i dalej obecnymi trasami.

Linia 85 z pętli Arturówek do skrzyżowania Obrońców Westerplatte - Wojska Polskiego dojedziemy bez zmian, a następnie Wojska Polskiego, Oblęgorską, Chłodną, Źródłową i dalej obecną trasą.

Z pętli dw. Łódź Fabryczna do skrzyżowania Źródłowa - Chłodna dojedziemy bez zmian, a następnie Chłodną, Widok, Obrońców Westerplatte i dalej obecną trasą.

Linie Z6 i N6 z pętli Sikawa Centrum Handlowe i Rondo Powstańców 1863 r. do skrzyżowania Obrońców Westerplatte - Wojska Polskiego pojedziemy bez zmian, a następnie Wojska Polskiego, Oblęgorską, Chłodną, Smugową (przez dw. PKS Północny) i dalej obecnymi trasami. Zmiana wyłącznie w podanym kierunku.

Powstaną dodatkowe przystanki Obrońców Westerplatte - Wojska Polskiego (5237) w kierunku południowym i (5214) w kierunku północnym, jako "na żądanie".