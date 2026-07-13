Łódź: CBA zatrzymuje strażnika więziennego

Zatrzymany to 45-letni mężczyzna. Ujęto go w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego.
Wcześniej służby dokonały przeszukania w domu mężczyzny. Czynności wykonano w związku ze śledztwem, dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych.
Agenci CBA natrafili w lokalu na dokumenty służbowe, które mężczyzna wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania.
Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak - jak mówią śledczy - ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejbne działania prokuratury i CBA.
Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym między innymi telefony komórkowe, środki odurzające czy sterydy.