Łódź: CBA zatrzymuje strażnika więziennego

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Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej.

Zatrzymany to 45-letni mężczyzna. Ujęto go w jednej z miejscowości na terenie województwa łódzkiego.

Wcześniej służby dokonały przeszukania w domu mężczyzny. Czynności wykonano w związku ze śledztwem, dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych.

Agenci CBA natrafili w lokalu na dokumenty służbowe, które mężczyzna wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania.

Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak - jak mówią śledczy - ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejbne działania prokuratury i CBA.

Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym między innymi telefony komórkowe, środki odurzające czy sterydy.

