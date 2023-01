Około 2/3 prac wykonano już przy budowie nowego 7-kilometrowego odcinka Trasy Górna, który połączy Łódź z autostradą A1. Inwestycja za blisko 130 mln zł ma być gotowa pod koniec roku.

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w aglomeracji łódzkiej. Realizacja kolejnego etapu budowy Trasy Górna ułatwi dojazd do autostrady A1 mieszkańcom południowej części Łodzi.

Inwestycja przy przedłużeniu trasy o 7 kilometrów rozpoczęła się niespełna rok temu i - jak zapewniła - dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik, budowa przebiega zgodnie z harmonogramem.

Kowalewska-Wójcik: Nawet 99 proc. realizacji

Zaawansowanie prac wynosi ponad 65 proc. Każdego dnia na placu budowy jest kilkudziesięciu pracowników. W ostatnim miesiącu na budowie kontynuowano przede wszystkim roboty ziemne. Niektóre z nich dobiegają już nawet końca, choćby przy wykopach i nasypach czy podbudowie prace wykonano już w 97-99 proc. - poinformowała Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Dodała, że bardzo zaawansowana jest również budowa sieci wodociągowej, odwodnieniowej i kanalizacyjnej, wykonywano warstwy mrozoodporne oraz humusowanie terenów zielonych.

Miasto wybuduje 5 km, a ZDW - 2 km

Oddana do użytku w 2014 roku Trasa Górna, będąca jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych Łodzi, kończy się obecnie na ul. Rzgowskiej. Jej przedłużenie do A1 to wspólna inwestycja miasta Łódź i województwa.

Miasto zbuduje 5-kilometrowy odcinek - od ul. Rzgowskiej do rogatek Łodzi, a Zarząd Dróg Wojewódzkich jest odpowiedzialny za powstanie 2-kilometrowego fragmentu od rogatek do znajdującego się na terenie gminy Brójce autostradowego węzła Łódź Górna.

Na połowie odcinka realizowanego przez miasto położona jest już podbudowa z kruszywa, rozpoczęły się prace przy budowie oświetlenia. W najbliższym czasie ekipy mają przystąpić do układania krawężników i budowania przepustów. Kontynuowane będą też prace przy sieciach.

"Nową Trasę Górna planujemy oddać do użytkowania w listopadzie"

Jak zapewnił rzecznik wykonującej inwestycję firmy Strabag, budowa przebiega bez problemów.

Prace zasadnicze planujemy zakończyć do końca wakacji. Jesienią rozpoczniemy prace wykończeniowe, związane z nasadzeniami zieleni, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz ostatnie prace brukarskie. Nową Trasę Górna planujemy oddać do użytkowania w listopadzie - wyjaśnił Maciej Tomaszewski.

Jaka będzie nowa trasa?

Nowa droga ma mieć po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Nośność trasy przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, św. Kalinowskiego mają powstać ronda. Zaplanowano też wybudowanie sześciu dojazdówek do arterii. Powstanie również droga dla rowerów, posadzonych zostanie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.

Dzięki inwestycji Łódź zyska trzeci dojazd do węzłów na autostradzie A1. Nowy odcinek Trasy Górna pozwoli też na uruchomienie i sprawną obsługę komunikacyjną nowych obszarów inwestycyjnych o powierzchni ok. 44 ha. Na tych terenach już funkcjonuje pierwszy budynek firmy Amazon o pow. ponad 70 tys. m kw.

Wartość miejskiej części inwestycji to 128,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 62,4 mln zł i z budżetu państwa - 12,5 mln zł.

Trasa Górna, łącząca al. Jana Pawła II i ul. Rzgowską w Łodzi, została oddana - po ponad dwóch latach budowy - w sierpniu 2014 r. Stanowi ona fragment drogi krajowej nr 91, dzięki któremu udało się wyprowadzić większość ruchu tranzytowego z południowej części miasta. Budowa trasy kosztowała 482 mln zł.