Do bezpłatnych przejazdów w piątek pociągami po województwie łódzkim oraz komunikacją miejską po Łodzi zachęcają Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi. W Dniu bez Samochodu za bilet nie zapłaci właściciel samochodu oraz towarzyszący mu podróżni.

W piątek przypada Europejski Dzień bez Samochodu. W tym dniu przewoźnicy z Łodzi zachęcają mieszkańców do zrezygnowania z jazdy autem i skorzystania z darmowej oferty przejazdów transportem zbiorowym.



Łódzka Kolej Aglomeracyjna po raz kolejny włączy się w proekologiczną kampanię, przygotowując dla swoich pasażerów ofertę specjalną. W piątek będzie można korzystać z nieodpłatnych przejazdów pociągami spółki na obszarze województwa łódzkiego. Za bilet nie zapłaci właściciel samochodu osobowego oraz towarzyszący mu podróżni - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem w dowodzie rejestracyjnym samochodu określającym liczbę miejsc siedzących - wyjaśniła rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska.



W podobny sposób do darmowego podróżowania po Łodzi zachęca MPK Łódź. W tym przypadku również wystarczy zabrać dowód rejestracyjny swojego pojazdu i w razie potrzeby okazać go do kontroli. Wraz z właścicielem samochodu za darmo autobusami i tramwajami po Łodzi może podróżować tyle osób, na ile zarejestrowane jest auto.