Rośnie góra makulatury w Pasażu Schillera w Łodzi. To bardzo dobra informacja, ponieważ trafi ona do recyklingu. W zamian za każdy kilogram papieru, łodzianie odbierają dziś sadzonkę lipy. To wspólna akcja łódzkiego MPO i Lasów Państwowych.

Łodzianie chętnie wymieniają makulaturę na sadzonki lipy / Agnieszka Wyderka / RMF FM MPO Łódź zaprasza dziś mieszkańców Łodzi na wyjątkowe wydarzenie z okazji Święta Drzewa. W godzinach 11-14 w Pasażu Schillera trwa akcja "Drzewko za makulaturę". W jej ramach łodzianie mogą odebrać młode sadzonki lipy, przynosząc ze sobą zalegające w domach odpady papierowe. Warunkiem otrzymania sadzonki jest przyniesienie minimum 1 kg makulatury na osobę. To doskonała okazja, aby połączyć przyjemne z pożytecznym, dowiedzieć się, jak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów papierowych i przy okazji zadbać o czystość naszego miasta oraz wzbogacić je o nową zieleń - mówi Aleksandra Stasiak z MPO Łódź. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Zobacz również: ​Skarby Ziemi Łódzkiej

