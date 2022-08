Koncerty, fantastyczne filmy kina plenerowego, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022 i nowe wystawy. Wakacje na półmetku w Łodzi - to nadal bogactwo wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Sierpień na Letnisku "Księży Młyn" rozpocznie koncert nowej gwiazdy Męskiego Grania - Igo.

Spektakl "Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu" jest jedną z propozycji XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETROPERSPEKTYWY / Fot. Piotr Nykowski / Materiały prasowe

Pomimo tego, że mamy za sobą połowę lata, to w Łodzi nie można się nudzić. To szeroki wybór wydarzeń kulturalnych, na które czeka się z niecierpliwością. Pod względem propozycji kulturalnych, sierpień zaskakuje jeszcze większą różnorodnością i intensywnością wydarzeń.

Koncerty

Sierpniową część Letniska na Księżym Młynie zainicjuje Igo (6 sierpnia), nowa gwiazda Męskiego Grania, debiutujący niedawno jako solista życzliwie przyjętym singlem "Helena". W kolejny weekend na scenie pojawi się Happysad (13 sierpnia), zespół od lat wyprzedający swoje koncerty. Line-up Letniska zamykają Zdechły Osa (20 sierpnia) i Tymek (27 sierpnia), zdobywający coraz większą popularność wśród młodszej widowni.

W ramach Letniego Brzmienia na terenie EC1 zagrają: Sanah (5 sierpnia), Brodka (6 sierpnia), Natalia Przybysz (7 sierpnia) i Karaś/Rogucki (7 sierpnia). W drugiej połowie sierpnia na scenie pojawią się: Kuba Badach (13 sierpnia) oraz Sara i Vito Bambino (18 sierpnia).

Łodzianie, którzy kochają musicale i muzykę klasyczną, z pewnością czekają na otwarte niedzielne koncerty w Altanie. Kolejne wydarzenia to: "W krainie musicalu" (7 sierpnia), "Kwartet w tańcu" (14 sierpnia), "Życie to kabaret" (21 sierpnia) i "Aria finałowa" (28 sierpnia).

Bardzo głośno i jazzowo będzie rozbrzmiewać Letnia Akademia Jazzu. Sierpień - to koncerty: Zu/Le/Ja i Aga Zaryan Trio (11 sierpnia), Malina Midera Quartet oraz Dominik Wania Solo (18 sierpnia) oraz Marek Pospieszalski Oktet na zakończenie, które odbędzie się 25 sierpnia.

Z kolei Piotrkowska kameralnie, która odbywa się przy ul. Piotrkowskiej 77, zawsze po godz. 20:00, zaplanowała występy m.in.: Hot d i Jazz Trio (3 sierpnia), Borkiewicz, Filipiak, Werner (10 sierpnia), Tara Gayan (17 sierpnia), Siergiej Wowkotrub Quartet (24 sierpnia) i Big Band Fabryka Wełny (31 sierpnia).

Wyjątkowe bezpłatne koncerty muzyki alternatywnej odbędą się w ramach LDZ Alternatywa w Fabryce Sztuki. W czwartek (4 sierpnia) wystąpią Islandczycy: Unfiled oraz Atli Bollason & Guðmundur Úlfarsson, a 11 sierpnia - Countess Malaise. you.Guru wystąpi 18 sierpnia i 1 września - zespół Róża.

Filmy

Sierpniowe projekcje TME Polówka to lista wyjątkowych arcydzieł i hitów filmowych. Warto śledzić stronę polowka.com, aby niemal codziennie wybrać się do bezpłatnego kina pod chmurką.

Wśród kilkudziesięciu filmów, które będzie można obejrzeć są m.in: "Lamb" (13 sierpnia), "Dom Gucci" (16 sierpnia), "Narodziny gwiazdy" (17 sierpnia), dokument o Jerzym Kukuczce pt. "Jurek" (18 sierpnia), "Na noże" (18 sierpnia), "Bohemian Raposody" (21 sierpnia), "Anette" (23 sierpnia), "Na rauszu" (25 sierpnia) i "Tylko kochankowie przeżyją" (27 sierpnia). Jeszcze w tym tygodniu można obejrzeć dokument o Amy Winehouse pt. "Amy" (7 sierpnia).

Retroperspektywy - łódzkie spotkania z wybitnym teatrem

Od 19 sierpnia do 28 sierpnia w Łodzi rozgości się XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETROPERSPEKTYWY zatytułowana "Początek nowego świata". Festiwal, który odbędzie się w Fabryce Sztuki to: 18 wydarzeń - spektakli, koncertów, warsztatów i spotkań.

W tegorocznym programie Festiwalu nie zabraknie wątków proekologicznych, futurologicznych inspiracji czy silnych akcentów ukraińskich.

Festiwal otworzy 19 sierpnia premiera Teatru CHOREA przygotowana we współpracy z Norweskim Narodowym Teatrem Tańca Współczesnego - Carte Blanche w ramach projektu ACT IN_OUT. "Ragnarok" w reżyserii Adriana Bartczaka to opowieść o perfekcyjnej nieidealności człowieka w idealnym świecie.

W teatralnej podróży do nowego świata RETROPERSPEKTYWY dwukrotnie sięgną do twórczości Stanisława Lema. Teatr Łaźnia Nowa pokaże, co by było, gdyby Stanisław Lem i Philip K. Dick się spotkali.

Z kolei "Kongres futurologiczny" to propozycja lubelskiego Teatru Czytelni Dramatu. Satyra, wymierzona przeciw popularnym w latach 70. XX wieku futurologom, odczytana współcześnie, staje się krzywym zwierciadłem konfliktu między sceptycznym światopoglądem naukowym, a teoriami paranaukowymi i utopijnymi ideologiami. W obsadzie: Jarosław Tomic i Michał Jóźwik.

W programie festiwalu znalazł się również spektakl "Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu" w reżyserii Krzysztofa Popiołka, na podstawie "Czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości" Swietłany Aleksijewicz.

Mocnym punktem programu będzie też polska premiera spektaklu "Bovary" fundacji Od Wschodu do Zachodu. "Bovary" w reżyserii Joanny Lewickiej to nowa interpretacja powieści Gustawa Flauberta. Nowa, bo przepisana z perspektywy męskiej na kobiecą.

Festiwalowa publiczność zobaczy też spektakl "Głód" przygotowany przez Teatr pod Fontanną - nieformalną grupę, stworzoną przez członków pracowni teatralnych przy ośrodkach Stowarzyszenia "Zrozumieć i Pomóc", zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób po kryzysach psychicznych.

Premierowy i międzypokoleniowy spektakl "Złota nić" to efekt pracy grupy młodzieżowej i senioralnej Teatru CHOREA. Kolektyw twórczy (Magdalena Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki, Wiktor Moraczewski) opowiada o relacjach i o tym, jak rysy i pęknięcia w naszym życiu, stwarzają nas na nowo powodując, że stajemy się silniejsi i piękniejsi.

Na scenie Art_Inkubatora Fabryki Sztuki w Łodzi zagoszczą też "Romans" Natalii Sakowicz, lalkarski monodram o miłości na podstawie tekstu Zuzanny Bojdy, oraz "Po drugiej stronie" Fundacji Jubilo w reżyserii Diego Pillegi, będący efektem badań twórców nad tematem wolności i odosobnienia.

Pełny program znajduje się na: retroperspektywy.com.

Nowe wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki

"Sezon ogórkowy" to także doskonała pora, aby cieszyć się wystawami. Dwie nowe zaplanowała Miejska Galeria Sztuki.

11 sierpnia odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej Eugeniuszowi Hanemanowi pt. "Topografie wspomnień". W Galerii Bałuckiej (Stary Rynek 2) będzie można obejrzeć fragment dorobku artystycznego twórcy, a zarazem przegląd tematów i form inspirujących nestora polskiej fotografii.

Autor był łącznikiem pomiędzy wybitnymi fotografami początków XX i XXI wieku. Z urodzenia warszawianin, swoją karierę zdecydował się rozwijać w Łodzi filmowej. Z powodzeniem integrował środowisko Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i Łódzkiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików, do której to organizacji należał od początku jej istnienia.

Wystawa opowiada o Hanemanie - artyście, skupionym na prozie i poezji spojrzenia, realizatorze czarno-białych zdjęć o walorach poznawczych i artystycznych - twórcy nostalgicznych portretów, pejzaży, fotografii kreacyjnej i wielu znanych ujęć dokumentujących Powstanie Warszawskie. Mnogość wątków uznanych przez autora za warte uwiecznienia wzajemnie się przeplata, ujawniając zależności, ale i kontrasty.

Od 18 sierpnia w Galerii Re:Medium (ul. Piotrkowska 113) będzie można oglądać "Ćwiczenia z równouprawnienia", czyli prace Iwony Demko i Bartka Jarmolińskiego. W przewrotnych kolażach fotograficznych artyści przewartościowują tradycyjne hierarchie dominacji, zaburzając proporcje siły, jaka kulturowo przypisana jest mężczyźnie. Tym samym, nie bez ironii, choć na chwilę pozbywają się presji posiadania mocy, ciążącej na obu płciach.

Fotomontaże tej dwójki artystów to także odpowiedź na atmosferę czasów, w których żyjemy: na zmęczenie natłokiem informacji, polityką i sztuką dla elit. Prosty przekaz prac namawia do zadawania prostych pytań, a sam powrót do podstawowych zagadnień o prawa, obowiązki i możliwości drugiego człowieka często sprawia nam największy problem.

Muzealne perełki

W sierpniu warto także odwiedzić łódzkie muzea. W Muzeum Kinematografii oprócz wystaw stałych jest jedna - czasowa, dostępna jedynie przez najbliższe tygodnie. Do 4 września można oglądać "Rzeczywistość obrazów", czyli filmy Witolda Leszczyńskiego i obrazy Sylwii Solak.

W Muzeum Miasta Łodzi na zwiedzających czekają dwie wystawy czasowe: "Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek", którą można zwiedzać do 18 grudnia i "RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi", która jest dostępna jedynie do końca roku.