65 kotów, przedstawicieli 10 najpopularniejszych ras można podziwiać w Łodzi na wystawie w Galerii Łódzkiej. Zjawiskowe koty różnią się wielkością, kolorem futra, charakterem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na parterze łódzkiej galerii handlowej przygotowano dwa oddzielne stanowiska dla kociarzy i ich kocich piękności.

Po środku usytuowano scenę, na której prowadzone są opowieści o najciekawszych rasach i prezentacja mruczących piękności. Tam też opiekunowie kotów odbierają nagrody w dorocznym konkursie na najpiękniejsze koty w swojej grupie wystawowej. Koty będą się prezentować do godz. 18.00 - podaje dzienniklodzki.pl.

Wśród zgromadzonych kotów są przedstawiciele takich ras jak maine coon, brytyjski krótkowłosy, norweski leśny, devon rex, selkirk rex, neva masquarade, rosyjski niebieski, bengalski, sfinks, ragdoll.

Najbardziej popularnymi rasami są koty maine coon, brytyjskie krótkowłose i ragdoll.

Sprzyja temu liczba hodowli, a przez to czas oczekiwania na kocię nie jest bardzo długi, to także wpływa na wybór tych ras. To są koty proste w obsłudze, mają łatwy charakter, dobry do domu dla całej rodziny - mówi Olga Fajkowska, organizatorka pokazu.

Cena rasowego kota zaczyna się od 3 tys. zł. Wpływa na to nie tyle sam rodowód, czyli udokumentowane do kilku pokoleń pochodzenie kota. Ważna jest hodowla z jakiej kot pochodzi, jak jest prowadzona, profilaktyka chorób genetycznych, rozmnażanie w granicach rozsądku z troską o dobrostan kotek, by nie były zmęczone i wyeksploatowane.

Młody kociak potrzebuje odpowiedniego czasu z matką i rodzeństwem, by nauczył się choćby hamowania agresji. Kot gotowy do adopcji musi mieć 16 tygodni - termin obligatoryjny uznawany przez wszystkie kocie federacje na świecie i w Europie.