Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wręczył przedstawicielom Łodzi czek na ponad 320 tys. zł. W sumie ministerstwo wydało kilkadziesiąt mln zł na remonty komunalne w mieście, a ponad miliard zł w skali kraju - powiedział szef MRiT.

Wręczenie symbolicznego czeku na modernizację lokali komunalnych odbyło się przed kamienicą przy ul. Zgierskiej 36 w Łodzi, w starej części dzielnicy Bałuty, gdzie - jak podkreślają mieszkańcy - takich mieszkań miejskich do remontu jest jeszcze bardzo dużo.



Te lokale są pustostanami i to jest szansa na odzyskanie kilku z nich. Mieszkań, które mogą być wynajęte, udostępnione łodzianom - mówił minister.



W Łodzi jest kilka tysięcy osób oczekujących na takie lokale. Jeśli chodzi o dofinansowanie, łódzkie wnioski mają priorytet - przekazał minister. W sumie ministerstwo wydało kilkadziesiąt mln zł na remonty komunalne w Łodzi a ponad miliard zł w skali kraju - podkreślił szef MRiT.



Przedstawiciel miasta Łodzi Sławomir Granatowski zwrócił uwagę, że gmina poszukuje różnych rozwiązań, aby pozyskać jak najwięcej mieszkań do zasiedlenia. Korzystamy miedzy innymi z funduszu dopłat Ministerstwa Rozwoju i Technologii na remonty pojedynczych lokali. Niestety, całych kamienic, dużych nieruchomości nie da się od razu wyremontować, bo są zasiedlone - mówił Granatowski.