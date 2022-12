Od piątku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Pragi w woj. łódzkim, która powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703. Dzięki inwestycji za 13 mln zł ma poprawić się bezpieczeństwo kierowców oraz przede wszystkim położonej w powiecie poddębickim Pragi. Budowa nowej trasy została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bardzo zależało nam, żeby mieszkańcy powiatu poddębickiego czuli się bezpiecznie idąc do pracy, odprowadzając dzieci do szkoły, a to uzyskaliśmy wyprowadzając ciężki ruch z samej Pragi. To kolejna inwestycja w drogi w Łódzkiem, które systematycznie naprawiamy, poszerzamy i – tak jak w przypadku tej obwodnicy – budujemy od podstaw - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Dodał, że priorytetem było, aby kierowcy obwodnicą mogli pojechać jeszcze przed świętami.

W Pradze powstało 1,2 km drogi, a także chodniki, dodatkowa jezdnia, czyli droga serwisowa do obsługi przyległych działek oraz przepust z przejściem dla płazów. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72 drogowcy wybudowali nowe rondo, które ma poprawić płynność ruchu, zwłaszcza tranzytowego. Powstały także odwodnienie wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oświetlenie oraz ekran akustyczny.