Jest nowy najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Gdzie się znajduje?

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Na autostradzie A1 w województwie łódzkim uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje niemal 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskiem i już rejestruje wykroczenia. Kierowcy muszą liczyć się z surowymi karami - mandat może sięgnąć nawet 5 tysięcy złotych. Sprawdź, jak działa system i jakie grożą konsekwencje za zbyt szybką jazdę.

Na autostradzie A1, na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsk, uruchomiono najdłuższy w kraju system odcinkowego pomiaru prędkości. W kierunku Częstochowy kamery monitorują trasę o długości 19,304 km, natomiast w stronę Łodzi – 18,929 km. To nowy rekord wśród polskich dróg, bijący dotychczasowe lokalizacje na A2 i innym fragmencie A1. Różnica względem poprzedniego lidera, odcinka Radomsko–Mykanów, wynosi zaledwie 89 metrów.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system, który rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka. Kamery na początku i końcu fragmentu zapisują numer rejestracyjny oraz dokładny czas przejazdu. Na tej podstawie system automatycznie oblicza średnią prędkość samochodu. Jeśli przekracza ona dozwolony limit, kierowca może spodziewać się mandatu i punktów karnych.

Warto podkreślić, że zmiana pasa ruchu nie pozwala uniknąć pomiaru – kamery rejestrują każdy pojazd niezależnie od tego, którym pasem się porusza. System działa przez całą dobę, zarówno w dzień, jak i w nocy, a wszystkie dane trafiają do centralnego systemu nadzoru.

Limity prędkości i czas przejazdu

Na monitorowanym odcinku A1 obowiązują standardowe limity prędkości dla autostrad. Samochody osobowe, motocykle oraz pojazdy dostawcze do 3,5 t mogą poruszać się z maksymalną prędkością 140 km/h. Dla ciężarówek, autobusów i zestawów z przyczepą limit wynosi 80 km/h. Przejechanie całego, niemal 20-kilometrowego odcinka z maksymalną dozwoloną prędkością zajmuje nieco ponad 8 minut i 16 sekund.

Kierowcy powinni jednak zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie, które może wprowadzać niższe limity - w przypadku robót drogowych lub innych utrudnień.

Mandaty i punkty karne – ile możesz dostać?

Za przekroczenie średniej prędkości na odcinku objętym pomiarem grożą takie same kary, jak w przypadku wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary lub policję. Taryfikator przewiduje:

przekroczenie o 11-15 km/h: 100 zł mandatu i 2 punkty karne,

16-20 km/h: 200 zł i 3 punkty,

21-25 km/h: 300 zł i 5 punktów,

26-30 km/h: 400 zł i 7 punktów,

31-40 km/h: 800 zł i 9 punktów,

41-50 km/h: 1000 zł i 11 punktów,

51-60 km/h: 1500 zł i 13 punktów,

61-70 km/h: 2000 zł i 14 punktów,

powyżej 71 km/h: 2500 zł i 15 punktów.

W przypadku recydywy, czyli ponownego przekroczenia prędkości o co najmniej 31 km/h w ciągu dwóch lat, mandaty są podwajane i mogą sięgnąć nawet 5 tys. zł.

Odcinkowy pomiar prędkości to coraz popularniejsze rozwiązanie na polskich drogach. W 2026 roku, w ramach projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, zamontowano aż 43 nowe urządzenia. Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na początku lipca 2026 roku w całym kraju działało już 116 systemów OPP, obejmujących łącznie 668 km dróg.