1 listopada w rejonie 12 łódzkich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i zorganizować ruch. Sprawdź, jak dojechać do poszczególnych cmentarzy i gdzie prowadzone są remonty.

Cmentarz Stary w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

W rejonie łódzkich cmentarzy należy uważnie patrzeć na znaki i stosować się do nich oraz wykonywać polecenia policjantów. Zmiany w organizacji ruchu będą podobne, jak w ubiegłym roku.

Uwaga: przy cmentarzu na ul. Ogrodowej, na Dołach czy na Mani, gdzie prowadzone są roboty drogowe - zmienią się zasady ruchu. Pierwsze zmiany w ruchu wprowadzone będą już w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych.

Warto w tym okresie wybrać komunikację miejską, która od 28 października będzie kursowała ze zdwojonym natężeniem. Jeśli jednak wybieramy samochód, sprawdźmy wcześniej, jak dojechać i nie próbujmy na siłę pozostawić auta jak najbliżej bramy cmentarza.

Nie zastawiajmy też chodników, aby piesi, a zwłaszcza osoby starsze mogły bezpiecznie przejść.

Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej (zmiany obowiązują 1 listopada)

Zalecamy dojazd od ul. Drewnowskiej na parking Manufaktury i dojście pieszo do cmentarza. To najłatwiejszy i najszybszy sposób.

Wykonawca przygotował ciągi piesze na ul. Ogrodowej, gdzie prowadzona jest modernizacja drogi pomiędzy Karskiego a Cmentarną. Pamiętajmy, że również od strony ul. Gdańskiej zamknięta jest ul. Ogrodowa.

W rejonie Starego Cmentarza mamy również przebudowywaną ul. Legionów, Cmentarną i Mielczarskiego. Żadna z tych ulic nie jest dostępna dla ruchu.

Jedynie od 28 października dostępny będzie przejazd ul. Legionów od Pogonowskiego do św. Jerzego, za pośrednictwem której dojedziemy do Cmentarnej. W tym roku dalsza część Ogrodowej i Srebrzyńskiej będzie jednokierunkowa od Cmentarnej do Kasprzaka (aby zapewnić wyjazd dla jadących św. Jerzego).

Cmentarz Mania (zmiany obowiązują 28, 29 października i 1 listopada)

Ruch, jak co roku, odbywać się będzie w kierunku Teofilowa Borową i Siewną, a do centrum pojedziemy Siewną, Wieczność oraz Solec lub Srebrzyńską. W sąsiedztwie mamy przebudowę ul. Krakowskiej, którą można przejechać tylko w stronę Teofilowa.

Jednak od 28 października otwarta będzie w dwóch kierunkach ul. Złotno od Rąbieńskiej do ronda przy Siewnej, co zapewni łatwy dojazd do cmentarza na Mani.

Cmentarz Doły (zmiany obowiązują 28 i 29 października oraz od godz. 12:00 31 października do końca dnia 1 listopada; ponadto ul. Telefoniczna będzie otwarta dla ruchu w nocy z 31.10 na 01.11 w godz. 22:00 - 06:00)

Trwa przebudowa Wojska Polskiego, dlatego na cmentarz na Dołach najlepiej dojechać Al. Palki od ronda Solidarności lub Strykowską od Inflanckiej. Od 28 października wykonawca zdejmie wygrodzenie z prawego pasa ul. Strykowskiej.

Możliwe będzie parkowanie skośne na buspasie na Al. Palki po obu stronach jezdni od Wojska Polskiego do Telefonicznej. Dla wygospodarowania miejsc parkingowych ulice: Matejki, Druckiego-Lubeckiego i Tamka, będą jednokierunkowe.

Wjeżdżamy w Matejki od Pomorskiej i dalej w Druckiego-Lubeckiego do Tamka, którą można wrócić do Pomorskiej. Ulica Telefoniczna od Palki do Tamka i Smutna od Palki do Doły - będą zamknięte dla ruchu. Ponadto na Telefonicznej nie będzie funkcjonował ciąg pieszo-rowerowy.

Cmentarz Szczecińska (zmiany obowiązują 28, 29 października i 1 listopada)

Jedna z największych łódzkich nekropolii. Ulica Szczecińska będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza od św. Teresy do Sianokosy. Nie dotyczy to autobusów MPK-Łódź.

Ponadto ul. Hodowlana będzie jednokierunkowa - wjazd od Szczecińskiej oraz Żyzna i Konopna, którą będzie można zawrócić do ronda przy św. Teresy.

Cmentarz Radogoszcz (zmiany obowiązują 1 listopada)

Najważniejsza zmiana to wjazd i wyjazd z parkingu u zbiegu Zgierskiej i Liściastej. Aby usprawnić ruch na skrzyżowaniu, wjazd jest możliwy tylko na prawoskręcie, więc trzeba wjechać od ul. Zgierskiej.

Tak samo możliwy jest wyjazd - skręcimy tylko w prawo w Liściastą, aby nie utrudniać innym przejazdu. Ponadto jednokierunkowa będzie ul. Sowińskiego od Zgierskiej do Świetlanej, a Świetlana w stronę Sasanek.

Cmentarz Rzgowska (zmiany obowiązują 1 listopada)

Przy cmentarzu św. Franciszka nie skręcimy w lewo z Rzgowskiej w Chóralną. Ponadto stara Rzgowska będzie jednokierunkowa od Chóralnej w stronę krańcówki na Kurczakach, a ul. Komorniki przejedziemy tylko w stronę Sternfelda.

Cmentarz Kurczaki (zmiany obowiązują 1 listopada)

Zamknięta będzie ul. Kurczaki od Rzgowskiej do Ogniskowej. Kursować będą nią autobusy MPK-Łódź.

Dojazd na cmentarz możliwy będzie samochodem od Sternfelda i św. Wojciecha. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać samochodów na Szumnej i Powszechnej oraz po wschodniej stronie Sternfelda, gdzie obowiązuje zakaz parkowania.

Natomiast jadąc od Zygmunt trzeb będzie skręcić w Ideową, która będzie jednokierunkowa do Rolniczej. W drugą stronę jednokierunkowa będzie ul. Konopnickiej.

Cmentarz Zarzew (zmiany obowiązują od godz. 12:00 31 października do końca dnia 1 listopada)

W rejonie cmentarza na Zarzewie zamknięta będzie ul. Lodowa od Przybyszewskiego do Andrzejewskiej. Kursować będą nią autobusy.

Zmiana pojawi się również na samej ul. Andrzejewskiej, która będzie jednokierunkowa w stronę ul. Puszkina. Nie wolno parkować na pasie rozdzielającym jezdnie, a najlepiej skorzystać z parkingów sąsiedniego centrum handlowego lub dalej na ul. Lodowej.

Cmentarz Zakładowa (zmiany obowiązują 1 listopada)

W rejonie cmentarza na Zakładowej pojawi się tylko jedna zmiana w organizacji ruchu. Wyjeżdżając spod cmentarza nie będzie można skręcić w lewo w ul. Przybyszewskiego.

Wyjazd będzie tylko w stronę Olechowa, aby nie utrudniać przejazdu z Książąt Polskich w Zakładową. Zakaz obowiązuje kierowców jadących od Olechowa, którzy chcieliby przejechać na wprost i wyjeżdzających z Przyjaznej.

Cmentarz w Rudzie Pabianickiej (zmiany obowiązują 1 listopada)

Jadąc do cmentarza na Rudzie ul. Mierzejową dojedziemy do ul. Pogorzel. Jadąc od Pabianickiej możemy skorzystać z ul. Ciechocińskiej.

Ciąg ulic: Mierzejowa - Konna pod bramą cmentarza będzie zamknięty dla ruchu. Natomiast jadąc od Rudzkiej, dojedziemy Farną do Albańskiej, za pośrednictwem której można dojechać do parkingu przy Poziomej lub do Konnej, gdzie trzeba będzie skręcić w lewo do Sportowej czy Wyścigowej.

Cmentarz przy Sopockiej (zmiany obowiązują 1 listopada)

Jak co roku przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim na ul. Sopockiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wjazd możliwy będzie od Pabianickiej w Ewangelicką i dalej Sopocką dojedziemy do Odrzańskiej.

Cmentarz w Łagiewnikach (zmiany obowiązują 1 listopada)

Do cmentarza w Łagiewnikach dojechać będzie można od strony drogi krajowej nr 71 prowadzącej od Zgierza do Strykowa. Ulica Godlewskiego będzie jednokierunkowa w stronę ul. Przyklasztorze.