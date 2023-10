​Więcej połączeń i dodatkowe linie MPK Łódź kursować będą w tym roku w weekend 28-29 października oraz 1 listopada. W związku ze wzmożonym ruchem na Wszystkich Świętych uruchomione zostanie osiem linii specjalnych, oznaczonych literą C i numerem.

Zarówno w weekend 28-29 października, jak i 1 listopada na łódzkie ulice wyjedzie więcej tramwajów, autobusów. Miasto uruchamia linie linie, które zapewnią dojazdy na cmentarze oraz bezpośrednie połączenia pomiędzy nekropoliami. Dodatkowe kursy dostępne będą w tych dniach w godz. ok. 9-17.

Dla ułatwienia podróżowania wszystkie pojazdy będą miały zamieszczone na wyświetlaczu informacje, w rejonie jakich cmentarzy przejeżdżają. Linia C6 obsługiwana będzie tramwajami. Pozostałe linie od C1 do C8 to linie autobusowe.

Linia C1 CMENTARZ SZCZECIŃSKA - CMENTARZ ZARZEW

Częstotliwość co 20 minut.

CM. SZCZECIŃSKA - Szczecińska, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kaczeńcowa, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego, Puszkina - RONDO INWALIDÓW

RONDO INWALIDÓW - Puszkina, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Zachodnia, Lutomierska, Wielkopolska, Woronicza, Helska, Limanowskiego, Aleksandrowska, Kaczeńcowa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Szczecińska - CM. SZCZECIŃSKA

Linia C2 CMENTARZ KURCZAKI - CMENTARZ RZGOWSKA - CMENTARZ ZARZEW - CMENTARZ ZAKŁADOWA

Częstotliwość co 15 minut

CM. KURCZAKI - Łokietka, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska - JANÓW

JANÓW - Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, Powszechna, Szumna, Łokietka - CM. KURCZAKI

Linia C3 CMENTARZ SOPOCKA - CMENTARZ RUDA - CMENTARZ STARA GADKA - CM. RZGOWSKA

PL. NIEPODLEGŁOŚCI - Pabianicka, Rudzka, DK nr 91, Rzgowska, Broniewskiego - RONDO INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Linia C4 CMENTARZ MANIA - CMENTARZ ZARZEW - CMENTARZ ZAKŁADOWA

Częstotliwość co 30 minut.

NOWE ZŁOTNO - Złotno, Siewna, Wieczność, Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona, 1 Maja, Żeromskiego, Politechniki, Wróblewskiego, Wólczańska, Czerwona, Piotrkowska, pl. Niepodległości, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska - JANÓW

JANÓW - Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, pl. Niepodległości, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Wróblewskiego, Politechniki, Żeromskiego, Więckowskiego, Zielona, Legionów, Konstantynowska, Unii Lubelskiej, Solec, Borowa, Siewna, Złotno, Płatowcowa, Czołgistów, Fizylierów - NOWE ZŁOTNO

Linia C5 CMENTARZ KURCZAKI - CMENTARZ RZGOWSKA

Częstotliwość co 20 minut.

CM. KURCZAKI - Łokietka, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowska, Broniewskiego - RONDO INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

RONDO INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ - Broniewskiego, Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, Powszechna, Szumna, Łokietka - CM. KURCZAKI

Linia C6 CM. RETKINIA - CMENTARZ ZARZEW

Częstotliwość co 20 minut.

RETKINIA - Wyszyńskiego, Bratysławska, Karolewska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piotrkowska Centrum, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa - CM. ZARZEW

Linia C7 CM. OGRODOWA - DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA

Częstotliwość co 10 minut.

CM. OGRODOWA - Ogrodowa, Karskiego, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Narutowicza, P.O.W., Rodziny Poznańskich - DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA

DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA - Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Zachodnia, Drewnowska, Karskiego, parking CH Manufaktura - CM. OGRODOWA

Linia C8 CMENTARZ DOŁY - CMENTARZ OGRODOWA - CMENTARZ MANIA

Częstotliwość co 20 minut.

SIKAWA - Brzezińska, Wojska Polskiego, Palki, Pomorska, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Drewnowska, Karskiego, teren CH Manufaktura, Ogrodowa, Karskiego, Drewnowska, Kasprzaka, Legionów, Konstantynowska, Unii Lubelskiej, Solec, Borowa, Siewna, Wieczność, Srebrzyńska - CM. MANIA

CM. MANIA - Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona (zawraca przy 1 Maja), Kasprzaka, Drewnowska, Karskiego, teren CH Manufaktura, Ogrodowa, Karskiego, Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Kilińskiego, Pomorska, Palki, Wojska Polskiego, Brzezińska - SIKAWA

Linia 1 nie będzie kursować w dniach 28, 29 października i 1 listopada.

Linia 2 w godz. 9:00 - 17:00 wszystkie kursy realizowane będą jako wariant B na trasie: Dw. Łódź Dąbrowa - Kochanówka.

Linia 10A kursować będzie w godz. 9:00 - 17:00 co 20 minut.

Linia 11 w godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie co 10 minut.

Linia 16 zostanie wydłużona na Teofilów. CHOJNY KURCZAKI - Rzgowska, Paderewskiego, Politechniki, Żeromskiego, Kopernika, Włókniarzy, Limanowskiego, Aleksandrowska - TEOFILÓW. 1 listopada w godz. 9:00 - 17:00 kursować będzie co 10 minut.

Linia 17 w godz. 9:00 - 17:00 kursować będzie na trasie: CENTRUM KRWIODAWSTWA - Franciszkańska, Kilińskiego, Pomorska, Konstytucyjna, Narutowicza, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa - CM. ZARZEW

Linia 19 w godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie co 10 minut.

Linia 50 w dniach 28.10 - 01.11 obsługiwana będzie autobusami przegubowymi.

Linia 51 kursować będzie ze zmniejszoną częstotliwością według specjalnego rozkładu jazdy, który dostępny będzie na stronie MPK-Łódź.

Linia 52 kursować będzie na zmienionej trasie: z pętli Dw. Łódź Kaliska do skrzyżowania Kurczaki / Sternfelda bez zmian, a następnie Sternfelda, Powszechną, Szumną, Łokietka do przystanku końcowego Cm. Kurczaki i z powrotem przez Łokietka, Sternfelda, Kurczaki i dalej obecną trasą.

Linia 54 w godz. 9:00 - 17:00 będzie kursować co 30 minut. Obsługa taborem 12-metrowym.

Linia 57 kursować będzie na wydłużonej trasie do Dw. Łódź Chojny.

Linia 64 - kursy linii 64A realizowane będą jako 64B. W godz. 9:00 - 17:00 autobusy kursować będą co 10 minut.

Linia 68 1 listopada kursować będzie na zmienionej trasie: z pętli Retkinia do skrzyżowania Mierzejowa - Ciechocińska bez zmian, a następnie: Ciechocińską, Pabianicką do pętli pl. Niepodległości.

Z pl. Niepodległości do skrzyżowania Pabianicka - Rudzka dojedzie bez zmian, a następnie Pabianicką, Ciechocińską, Tczewską, Kuźnicką, Mierzejową, Pabianicką i dalej stałą trasą. W dniach 28.10 - 1.11 obsługa taborem 12-metrowym.

Linia 69 w dniach 28-29.10 w godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie w takcie 10-min (oba warianty łącznie). Natomiast 1 listopada kursy realizowane będą wyłącznie po trasie 69B. W godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie co 10 minut.

Linia 70 w godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie co 10-minut.

Linia 72 kursować będzie na zmienionej trasie w rejonie cmentarza Mania: z pętli Huta Jagodnica ulicami Złotno, Siewną, Wieczność, Srebrzyńską, Unii Lubelskiej i dalej właściwymi trasami. Natomiast z pętli Janów do skrzyżowania Unii Lubelskiej - Srebrzyńska dojedzie bez zmian, a następnie Unii Lubelskiej, Solec, Borową, Siewną, Złotno i dalej stałą trasą. W godz. 7:00 - 19:00 linia kursować co 30 minut.

Linia 75 dla wszystkich wariantów linii 75 zmianie ulegnie trasa w rejonie cm. Kurczaki w obu kierunkach jazdy: z pętli Chocianowice IKEA do skrzyżowania Kosynierów Gdyńskich - Rzgowska bez zmian, a następnie Rzgowską, Kurczaki, Sternfelda, Powszechną, Szumną, Łokietka, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowską do pętli Dw. Łódź Dąbrowa.

Z pętli Dw. Łódź Widzew do skrzyżowania Rzgowska - Kurczaki bez zmian, a następnie Kurczaki, Sternfelda, Powszechną, Szumną, Łokietka, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowską, Kosynierów Gdyńskich do pętli Chocianowice IKEA.

Linia 76 w godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie co 10 minut.

Linia 78 kursować będzie w godzinach 8:30 - 17:00 według specjalnego rozkładu jazdy, który polegać będzie na realizacji trzech kursów na godzinę, w takcie 15-15-30.

Linia 80AC kursować będzie wyłącznie w wariancie C, a linia 80B zostanie zawieszona.

Linia 81 od porannych wyjazdów do godz. 20:00 kursować będzie po zmienionej trasie: z pętli Sikawa Centrum Handlowe do skrzyżowania Pojezierska - Włókniarzy dojedzie bez zmian, a następnie Włókniarzy, Lutomierską, Wielkopolską, Woronicza, Helską, Limanowskiego, Aleksandrowską, Kaczeńcową, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Szczecińską do pętli Cm. Szczecińska.

Z pętli Cm. Szczecińska pojedzie Szczecińską, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kaczeńcową, Aleksandrowską, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolską, Lutomierską, Włókniarzy, Pojezierską i dalej obecną trasą.

Dodatkowo w godz. 9:00 - 17:00 linia kursować będzie co 10 minut.

Linia 83 z pętli Pl. Mikulskiego do skrzyżowania Szparagowa - Aleksandrowska bez zmian, następnie Aleksandrowską, Kaczeńcową, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Szczecińską do pętli Cm. Szczecińska.

Z pętli Cm. Szczecińska Szczecińską, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kaczeńcową, Aleksandrowską, Szparagową, Rydzową, Rojną ,Traktorową Złotno, Siewną, Wieczność, Srebrzyńską, Unii Lubelskiej i dalej stałą trasą.

Linia kursować będzie w godz. 9:00 - 17:00 co 7,5 minuty.

Linia 86 zostanie skierowana przez cmentarz Doły do Centrum Handlowego M1. Z pętli Retkinia Kusocińskiego do ronda Solidarności dojedzie bez zmian, a następnie Palki, Wojska Polskiego, Brzezińską, do pętli Sikawa (Kerna). Przystankiem końcowym będzie Brzezińska - CH M1 (1786).

Linia 87 w dniach 28.10 - 1.11 wszystkie kursy realizowane będą w wariancie A na zmienionej trasie z pętli Żubardź do ronda Solidarności bez zmian, a następnie Palki, Wojska Polskiego, Brzezińską do pętli Sikawa (Kerna). Przystankiem końcowym będzie Brzezińska - CH M1 (1786).

Linia 89 1 listopada kursować będzie na zmienionej trasie: z pętli pl. Słoneczny do skrzyżowania Włókniarzy - św. Teresy dojedzie bez zmian, a następnie Włókniarzy, Lutomierską, Wielkopolską, Woronicza, Helską, Limanowskiego, Aleksandrowską, Kaczeńcową, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i dalej stałą trasą.

Z pętli Cm. Szczecińska do skrzyżowania św. Teresy - Kaczeńcowa pojedzie bez zmian, a następnie Kaczeńcową, Aleksandrowską, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolską, Lutomierską, Włókniarzy i dalej obecną trasą.

Linia 90A obsługiwana będzie taborem 12-metrowym.

Linia 97 1 listopada kursować będzie na zmienionej trasie w rejonie cmentarza Mania. Z pętli Dw. Łódź Kaliska do skrzyżowania Konstantynowska - Unii Lubelskiej bez zmian, a następnie Unii Lubelskiej, Solec, Borową, Siewną, Krakowską, Złotno i dalej bez zmian.

Z pętli Niesięcin / Aleksandrów Ł. do skrzyżowania Złotno - Fizylierów dojedzie bez zmian, a następnie Złotno, Siewną, Wieczność, Srebrzyńską, Unii Lubelskiej, Konstantynowską i dalej bez zmian.

Linie F1, G1, H i W nie kursują 1 listopada.

Linia N3A z pętli Instytut CZMP do skrzyżowania Drewnowska / Unii Lubelskiej pojedzie bez zmian, a następnie Unii Lubelskiej, Solec, Borową, Siewną, Krakowską i dalej bez zmian.

Z pętli Teofilów Rojna do skrzyżowania Rąbieńska / Złotno dojedzie bez zmian, a następnie Złotno, Siewną, Wieczność, Srzebrzyńską, Unii Lubelskiej i dalej właściwymi trasami. Zmiana trasy obowiązuje w noce od 27/28.10 do 29/30.10 oraz od 31.10/01.11 do 1/2.11. uruchomiony zostanie podwójny przystanek cm. Kurczaki (4020) na ul. Łokietka;

· uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Kuźnicka - Mierzejowa (5203) i Mierzejowa - Ciechocińska (5204);

· przystanek Brzezińska - CH M1 (1786) będzie posiadał cztery stanowiska;

· autobusy nie wjadą na pas autobusowo-tramwajowy na ul. Przybyszewskiego przy Lodowej i nie zatrzymają się na przystanku Przybyszewskiego - Lodowa (0904);

· przystanek Lodowa - Przybyszewskiego (2133) będzie przystankiem dla wysiadających dla linii jadących na pętlę Cm. Zarzew.